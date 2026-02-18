Tendencias Gemini

¿Cómo crear tu propia canción con Gemini? Revisa acá el paso a paso

Por CNN Chile

18.02.2026 / 23:08

A través de la inclusión de Lyria 3, el último modelo de música generativa de Google DeepMind, los usuarios pueden crear, en formato beta, un audio o pista musical de 30 segundos en Gemini. 

Este miércoles, Google anunció una nueva actualización de Gemini: la posibilidad de crear música personalizada.

A través de la inclusión de Lyria 3, el último modelo de música generativa de Google DeepMind, los usuarios pueden crear, en formato beta, un audio o pista musical de 30 segundos en Gemini.

Google detalló en su blog que “solo tienes que describir una idea o subir una foto, como “una canción cómica de R&B sobre un calcetín que encuentra su pareja”, y en cuestión de segundos, Gemini la traducirá en una pista pegadiza y de alta calidad. Para ir más allá en la creatividad, incluso puedes pedirle a Gemini que se inspire en algo que subas”.

¿Cómo crear tu propia canción?

  1. Entra a Gemini
  2. Anda a Herramientas
  3. Selecciona música
  4. escribe tu idea
  5. ¡Y listo! Gemini te generará un audio de 30 segundos

En CNN Chile ya hicimos la prueba y estos han sido los resultados:

DESTACAMOS

Tendencias ¿Cómo crear tu propia canción con Gemini? Revisa acá el paso a paso

LO ÚLTIMO

Tendencias ¿Cómo crear tu propia canción con Gemini? Revisa acá el paso a paso
"Indolencia, lentitud o negligencia": Alcalde Iglesias y sus críticas al gobierno central por seguridad
Presidente Boric llega por primera vez a Rapa Nui en medio de críticas: Así fue su arribo al territorio insular
Paro por reforma laboral de Milei provoca cancelación de decenas de vuelos en Argentina
Estados Unidos estaría listo para atacar Irán el fin de semana, pero faltaría la orden de Trump
Estos son los 4 candidatos registrados ante el Congreso de Perú para reemplazar al presidente Jerí tras su destitución