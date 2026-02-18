¿Cómo crear tu propia canción con Gemini? Revisa acá el paso a paso

A través de la inclusión de Lyria 3, el último modelo de música generativa de Google DeepMind, los usuarios pueden crear, en formato beta, un audio o pista musical de 30 segundos en Gemini.

Este miércoles, Google anunció una nueva actualización de Gemini: la posibilidad de crear música personalizada.

Google detalló en su blog que “solo tienes que describir una idea o subir una foto, como “una canción cómica de R&B sobre un calcetín que encuentra su pareja”, y en cuestión de segundos, Gemini la traducirá en una pista pegadiza y de alta calidad. Para ir más allá en la creatividad, incluso puedes pedirle a Gemini que se inspire en algo que subas”.

¿Cómo crear tu propia canción?

Entra a Gemini Anda a Herramientas Selecciona música escribe tu idea ¡Y listo! Gemini te generará un audio de 30 segundos

En CNN Chile ya hicimos la prueba y estos han sido los resultados: