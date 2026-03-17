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Colo Colo no quiere nada con Lucero: La drástica medida que tomó Anibal Mosa en el Monumental

Por CNN Chile

17.03.2026 / 11:09

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Todo ocurrió cuando un hincha del "popular" arribó al estadio con una camiseta del goleador, quien en su paso por el cuadro blanco hico 24 goles. 

Colo Colo no perdona a Juan Martín Lucero. Su paso a Universidad de Chile, el archirrival de los albos, no se olvida en Macul.

Y prueba de ello fue lo ocurrido hace algunos días en el Estadio Monumental.

Todo ocurrió cuando un hincha del “popular” arribó al estadio con una camiseta del goleador, quien en su paso por el cuadro blanco hico 24 goles.

Un situación que no pasó desapercibida para el presidente de Blanco y Negro, Anibal Mosa, quien fue donde el hincha y le pidió “un intercambio” de camisetas.

Le pasó una nueva del plantel a cambio de la suya que decía “Lucero” en la espalda. El hincha, se sacó la camiseta y se puso la nueva.

En tanto, Mosa dio vuelta la camiseta de “Lucero” y la mostró como “triunfo”. Todo ante la risa de la hinchada.

Ve el momento acá.

 

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