Club 33, el espacio más misterio de Disney World y al cual quizás nunca puedas entrar

Cualquier parque temático de Disney es un lugar mágico, fantástico; un espacio de sueños y diversión. Pero dentro de sus paredes también existen varios misterios ajenos para la mayoría de sus visitantes.

Ese es el caso del denominado Club 33, un espacio exclusivo creado por Walt Disney, que no es de acceso público y para el cual está destinado sólo para un puñado de personas.

El mismo sitio web de Disney describe el espacio como “un club privado que ofrece a sus Miembros una variedad de experiencias personalizadas”. Sin embargo, no entrega mayores detalles de cómo poder acceder, más allá de facilitar un correo para realizar consultas.

Como sea, sus orígenes datan de 1967 cuando fue creado como un restaurante exclusivo para recibir a personalidades famosas.

Los rumores dicen que para tener el derecho de acceso hay que desembolsar unos 60 mil dólares solo para la inscripción (58 millones de pesos chilenos) y que la cuota anual, posterior, es de 20 mil dólares (casi 20 millones de pesos).

Ahora, digamos que tienes el dinero, ¿basta y sobra para acceder al Club 33? La respuesta es no, ya que también se exigen otra serie de requisitos para recién darte una respuesta. Es decir, es casi imposible acceder a este espacio que hoy está en diversos parques temáticos de Disney World.

De todas maneras, si quieres intentar entrar, puedes enviar un correo solicitando datos al correo electrónico: Club33@WaltDisneyWorld.com.

“Mientras se evalúan las oportunidades de la membresía, Club 33 puede contactarte para solicitar más información”, se señala en el sitio web oficial, ante la consulta de no tener respuesta a la solicitud enviada.