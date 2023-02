La mañana de este lunes, Christina Aguilera llegó a Chile para lo que será una semana cargada de presentaciones, entre ellas, su participación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023.

A través de redes sociales, usuarios fanáticos y pasajeros registraron la llegada de la estadounidense al aeropuerto de Pudahuel, en la Región Metropolitana.

Christina Aguilera is already in Chile 🥺😍 Welcome to South America, queen! @xtina @xtinachile @elfestival @bizarrolivecl pic.twitter.com/UGBBgV7a8F

— Paúl Rivas González (@paulrivas88) February 20, 2023