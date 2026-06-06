“Espero que motive a otras empresas”: Autoridades del Biobío destacan acuerdo de CAP y AZA por Huachipato

Tras el anuncio este viernes del acuerdo entre Grupo CAP y Aceros AZA para la producción de acero verde en Huachipato, autoridades de la Región del Biobío y gremios industriales celebraron el impacto que tendría la medida en materia de empleo e inversión.

La operación contempla la compra por parte de AZA del 100% de la propiedad de Huachipato a CAP a cambio de US$ 130 millones y un 15% de participación, dando origen a una nueva compañía de producción de acero verde.

Alcalde de Talcahuano y gobernador del Biobío celebran la reactivación

El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, valoró la oportunidad que representa la reactivación “en una región que hoy día tiene uno de los índices de desempleo más altos del país”.

Saavedra agregó que el municipio mantendrá una ventanilla única para atender las inversiones en la comuna: “Vamos a seguir trabajando con una ventanilla única que hemos implementado en el municipio para atender a las inversiones de Talcahuano”, según consignó Emol.

El gobernador regional, Sergio Giacaman, sumó su respaldo y señaló: “Las medidas complementarias de la compañía en conjunto van a generar un impacto muy positivo y nos van a seguir consolidando como una capital logística, y la capital de la recuperación económica de Chile”.

Por su parte, el senador Enrique van Rysselberghe (UDI) también destacó el anuncio con miras a atraer más inversión a la zona: “Espero que esto motive a otras empresas a volver a invertir en la región, dado que cumple con todos los requisitos logísticos y de conectividad”.

Gremios industriales valoran el nuevo modelo productivo de acero verde

Los gremios de la industria acerera apuntaron a que la reactivación de Huachipato significa una revitalización de la manufactura regional y un aporte directo al rubro constructor. Jorge Coloma, presidente del gremio local, celebró el nuevo modelo productivo enfocado en la fabricación de barras de refuerzo para hormigón.

“Celebramos uno de los nuevos modelos productivos que han anunciado, el cual se enfocará en la fabricación de barras de refuerzo para hormigón destinadas a la construcción, noticia que sin duda tendrá un importante impacto positivo en nuestro rubro”, afirmó.

Cristóbal Herrera, gerente general de la CPC Biobío, señaló que el acuerdo “revitaliza la industria manufacturera de la región” y destacó su efecto en la empleabilidad local.

“Nos van a generar bienestar social para la Región del Biobío que tanto necesitamos”, afirmó, agregando que el acero verde devuelve al país la posibilidad de competir “de igual a igual con otras potencias”.

El presidente de Asimet, Fernando García, calificó la iniciativa como una señal positiva para la industria nacional en un momento en que Chile necesita proyectos capaces de fortalecer su base productiva.

“Valoramos especialmente que una empresa industrial chilena como Aceros AZA esté apostando por expandir sus capacidades productivas y desarrollar nuevos proyectos en el país. Este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer el tejido industrial, generan actividad económica y abren nuevas oportunidades para las regiones”, cerró.