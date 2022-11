(CNN) — Chris Hemsworth se embarcó en un viaje personal y físicamente exigente para su nueva serie Limitless que finalmente lo llevó a un descubrimiento abrumador. El actor de Thor, de 39 años, se entera en un episodio de la serie limitada de Disney+/National Geographic -que lo muestra explorando formas de aumentar su longevidad y combatir el envejecimiento- que tiene dos copias del gen APOE4, una de cada uno de sus padres, lo que significa que tiene una mayor predisposición a desarrollar la enfermedad de Alzheimer.

“Tomaron todos mis análisis de sangre e hicieron un montón de pruebas y el plan era contarme todos los resultados frente a la cámara y luego hablar sobre cómo se puede mejorar esto y aquello”, compartió Hemsworth con Vanity Fair en un artículo publicado el jueves. “Y Peter Attia, quien es el médico de la longevidad en ese episodio, y supervisa gran parte del programa, llamó (al creador de Limitless) Darren Aronofsky y dijo: ‘No quiero decirle esto a la cámara. Necesitamos tener una conversación fuera de juego y ver si él quiere que esto esté en el programa’. Fue bastante impactante porque me llamó y me dijo”.

Al enterarse de la noticia, Hemsworth dijo que “tenía un montón de preguntas”, y luego agregó que “realmente no sabía qué pensar”. “Yo estaba como, ‘¿se supone que debo estar preocupado? ¿Es esto preocupante?’”.

También dijo que el programa entonces “se volvió aún más relevante e importante para mí, incluso más conmovedor de lo que jamás pensé que sería”, y agregó que APOE4 “no es un gen predeterminista, pero es una fuerte indicación. Hace diez años creo que se consideraba más determinante”.

La nueva información, que según Hemsworth lo hace “de ocho a 10 veces más probable” de desarrollar eventualmente la enfermedad de Alzheimer, naturalmente lo hizo reflexionar sobre la muerte y su propia mortalidad.

“Hubo una intensidad para navegarlo. A la mayoría de nosotros nos gusta evitar hablar de la muerte con la esperanza de evitarla de alguna manera”, dijo a Vanity Fair. “Todos tenemos esta creencia de que lo resolveremos. Luego, de repente, me dicen que algunos indicadores importantes en realidad apuntan a esto como la ruta que va a suceder, la realidad se hunde”.

Limitless, que muestra a la estrella de Marvel participando en varias acrobacias y prácticas para prolongar y mejorar su vida, de hecho, trata de enfrentarse a la muerte en el episodio final.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por National Geographic TV (@natgeotv)



“Creo que ese es mi episodio favorito. Ahí es donde trabajé con la doula de la muerte y las personas que trabajaban en cuidados paliativos y cuidados al final de la vida y luego hablé con varias personas que estaban al final de sus días o que se acercaban a ellos, incluso personas más jóvenes que fueron diagnosticadas con cáncer y no le quedaba mucho tiempo de vida”, compartió.

“Hacer un episodio sobre la muerte y enfrentar tu propia mortalidad me hizo decir: ‘Oh, Dios, aún no estoy listo para irme’”, agregó más tarde. “Quiero sentarme y estar en este espacio con una mayor sensación de quietud y gratitud. Y luego empiezas a hablar de los niños y la familia y dices: ‘Oh, Dios mío, están envejeciendo, están creciendo y sigo haciendo una película encima de otra película‘. Antes de que te des cuenta, tienen 18 años y se mudaron de casa, y me perdí la ventana”.

Al preparar el programa para el aire, Hemsworth también mencionó que le “ofrecieron una versión del episodio en la que no hablábamos de [su predisposición genética descubierta al Alzheimer]”, pero que la perspectiva de ayudar a otros lo ayudó a superar cualquier problema.

“Pensé: ‘No, mira, si esto es un motivador para que las personas se cuiden más y también entiendan que hay pasos que puedes tomar, entonces fantástico’. Mi preocupación era que simplemente no quería manipularlo y sobredramatizarlo y convertirlo en una especie de empatización o lo que sea para entretenerse”.

Hemsworth, quien apareció más recientemente como el Dios del Trueno de MCU en su cuarta salida en solitario en Thor: Love and Thunder, aparecerá en otra secuela, Extraction 2 el próximo año. También está terminando un papel aún por revelar en Furiosa de 2024, coprotagonizada por Anya Taylor-Joy, ambientada en el universo de Mad Max.