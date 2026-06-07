Irán dice que las posiciones “contradictorias” de EE.UU. son el principal problema en las negociaciones

(CNN en Español) – El principal problema de Irán para negociar con Estados Unidos son las posiciones cambiantes y contradictorias de Washington, según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.

En una conversación este domingo en Teherán con Frederik Pleitgen, corresponsal internacional sénior de CNN, Baghaei dijo que el intercambio de mensajes entre ambos países continúa a través de mediadores paquistaníes.

“El principal problema de negociar con este Gobierno es que hay que lidiar con demasiados cambios de postura, mover constantemente los objetivos, declaraciones diferentes y comentarios contradictorios de distintos funcionarios, lo que hace que todo el proceso sea muy complicado”, afirmó Baghaei.

Según el portavoz, existen varios puntos de desacuerdo, pero “el asunto principal es que los estadounidenses deben entender que tienen que reconocer los derechos de Irán”, incluido su derecho al enriquecimiento nuclear con fines pacíficos en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear.

“Al mismo tiempo, cuando hablan de nuestros activos bloqueados, no van a hacernos ninguna concesión”, añadió.

Irán exige que EE.UU. acepte desbloquear miles de millones de dólares en activos congelados que permanecen en bancos extranjeros.

CNN informó este domingo que EE.UU. planea permitir que activos iraníes sean utilizados para apoyar la reconstrucción en países del golfo Pérsico afectados por futuros ataques de Irán, según una fuente familiarizada con la postura del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

De acuerdo con la fuente, el Departamento del Tesoro también evaluará utilizar activos iraníes para financiar reparaciones por daños causados en ataques anteriores. La fuente confirmó información reportada previamente por Reuters el sábado.

EE.UU. “simplemente debe poner fin a sus sanciones”, dijo Baghaei a CNN. “En lo que respecta a las sanciones y los activos bloqueados, simplemente deben permitir que los activos iraníes sean liberados y estén disponibles para los iraníes”.

Baghaei acusó a EE.UU. de no respetar el alto el fuego que entró en vigor en abril.

“Han estado atacando nuestros buques comerciales, tanto en el estrecho de Ormuz como en alta mar”, aseguró.

La situación es muy volátil y peligrosa, agregó Baghaei, “y todo se debe al enfoque imprudente de Estados Unidos hacia la región y, básicamente, hacia el alto el fuego”.

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. dijeron que siguen preparadas para “continuar defendiendo” a la región frente a la “agresión iraní” y señaló que derribó otros dos drones iraníes que representaban una amenaza para la navegación marítima la noche del sábado.

Baghaei advirtió que las fuerzas armadas iraníes “están decididas a responder con toda su fuerza a cualquier ataque”.