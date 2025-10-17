Chilenos eligen “Mi muñeca me habló” como su canción favorita de 31 Minutos, según Estudio 5C

La decisión no fue fácil. "31 minutos" cuenta con un amplio repertorio musical, pero según los resultados del Estudio 5C, el primer lugar lo ocupa "Mi muñeca me habló", seguido por "Bailan sin cesar", y en tercer lugar, "Yo nunca vi televisión".

Aunque ya ha pasado más de una semana desde el Tinky Desk de 31 Minutos, que ha sido elogiado y reconocido en el extranjero, también ha despertado la nostalgia de la infancia de los millennials, motivando maratones en televisión y la recopilación de los mejores momentos del noticiero de títeres en redes sociales.

Ante esta popularidad, surge la pregunta: ¿cuál es tu canción favorita?

Esta interrogante fue respondida por hombres y mujeres de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos y regiones del país. Se analizaron 700 casos, con un margen de error de ±3,4 puntos porcentuales al 95% de nivel de confianza. La encuesta se realizó el lunes 13 de octubre por Estudio 5C Cadem.