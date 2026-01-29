Chilenos dejan recetas en Instagram de Museo del Louvre por post de exhibición de moai

"Devuelvan el moai" se volvió una frase clásica entre los compatriotas que bromean.

Una particular situación ocurrió en las redes sociales del Museo del Louvre.

Y es que la institución, en su cuenta de Instagram, publicó varias fotografías respecto a la exhibición de un moai.

En la descripción, el Louvre escribió: “¡Examinemos las obras del museo con #LouvreUnderTheLoupe ! Hoy nos centramos en esta cabeza de moái de la Isla de Pascua (Rapa Nui). Adquirida en 1934 con el consentimiento de las autoridades chilenas, proviene de…@quaibranly ¡Y está instalado en la Galería de los Cinco Continentes!”.

Sin embargo, la publicación no tuvo un muy buen recibimiento en los chilenos.

Esto, porque durante el último tiempo se ha masificado reaccionar comentado recetas. Además, se ha viralizado entre nacionales reclamar por la devolución del moai, como es el caso del Museo Británico.

Revisa a continuación algunos de los comentarios que quedaron en el Instagram del Lovure: