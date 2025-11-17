“Chile hace democracia mejor que los Estados Unidos”: Extranjera se sorprende con las elecciones en Chile

La usuaria @samwestphal fundamentó su afirmación en el hecho de que "es más fácil votar, así que no tienen todos los problemas de supresión de votos que suceden en los Estados Unidos".

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile. Como ya es tradición, en un proceso ordenado, los chilenos acuden a las urnas para elegir a sus representantes en el gobierno y el Parlamento.

Una situación que se corona al final del día con el rápido conteo de votos del Servel, que la misma jornada de los comicios, entrega resultados confiables sobre los ganadores de la jornada.

Como sea, una estadounidense en Chile, alucinó con el proceso eleccionario chileno y así lo demostró en un video subido a Tiktok.

“En muchos sentidos, creo que Chile hace democracia mejor que los Estados Unidos”, aseguró.

La usuaria @samwestphal fundamentó su afirmación en el hecho de que “es más fácil votar, así que no tienen todos los problemas de supresión de votos que suceden en los Estados Unidos. Sin embargo, tienes que votar. Cuando me mudé aquí, pensé que eso era un poco extraño, pero creo ahora tiene sentido”.