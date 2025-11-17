“Chile hace democracia mejor que los Estados Unidos”: Extranjera se sorprende con las elecciones en Chile

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
La usuaria @samwestphal fundamentó su afirmación en el hecho de que "es más fácil votar, así que no tienen todos los problemas de supresión de votos que suceden en los Estados Unidos".
Este domingo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile. Como ya es tradición, en un proceso ordenado, los chilenos acuden a las urnas para elegir a sus representantes en el gobierno y el Parlamento.
Una situación que se corona al final del día con el rápido conteo de votos del Servel, que la misma jornada de los comicios, entrega resultados confiables sobre los ganadores de la jornada.
Como sea, una estadounidense en Chile, alucinó con el proceso eleccionario chileno y así lo demostró en un video subido a Tiktok.
“En muchos sentidos, creo que Chile hace democracia mejor que los Estados Unidos”, aseguró.
La usuaria @samwestphal fundamentó su afirmación en el hecho de que “es más fácil votar, así que no tienen todos los problemas de supresión de votos que suceden en los Estados Unidos. Sin embargo, tienes que votar. Cuando me mudé aquí, pensé que eso era un poco extraño, pero creo ahora tiene sentido”.
“Es tu deber civil, debes votar. Puedes votar por nadie si no quieres votar por nadie, pero tienes que votar. Y te encontrarán si no votas”, agregó.
La mujer destacó que los comicios chilenos siempre sean un domingo y valoró que a la gente se les dé “un par de horas para votar si tienen que trabajar ese día. Pero casi todo, al menos donde vivo, está cerrado, así que creo que eso es genial. El transporte público es gratis“.
“La única cosa que prefiero de los Estados Unidos es que puedes votar por mail. Así que si vives en lugares rurales y tal vez no puedes viajar a una estación de votación o si estás enfermo, puedes votar, mientras que en Chile tienes que ir en persona”, cerró.
