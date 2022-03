(CNN en Español/CNN Chile) – Netflix sabe que compartes tu contraseña. Y pronto tendrás que empezar a pagar por ese privilegio.

Durante el último año, Netflix ha estado trabajando en formas de “permitir que los miembros que comparten su cuenta fuera de su hogar lo hagan de manera fácil y segura, mientras pagan un poco más”, dijo la compañía en una publicación.

Como parte de ese esfuerzo, durante las próximas dos semanas Netflix lanzará dos funciones de prueba en Chile, Costa Rica y Perú llamadas “Miembro adicional” y “Transferencia de perfil”.

Con “Miembro adicional”, las personas que se suscriben a los planes estándar y premium de Netflix pueden pagar para agregar una cuenta para hasta dos personas con las que no viven.

Estos miembros “extra” tendrán acceso como cualquier otra cuenta de Netflix, incluyendo acceso a su propio perfil e inicio de sesión, pero a una tarifa con descuento: 2.380 pesos chilenos, US$ 2,99 en Costa Rica y 7,9 soles en Perú. Netflix no contará estas membresías adicionales para sus cifras generales de suscriptores de pago, según un portavoz de la compañía.

Por separado, la opción “Transferencia de perfil” permite a los suscriptores de cualquier nivel transferir la información de su perfil, es decir su historial de visualización, a una nueva cuenta por la que pagarían.

Netflix indicó que características como perfiles separados y transmisiones múltiples para sus planes estándar y premium estaban destinadas a personas que viven juntas, pero “han creado cierta confusión sobre cuándo y cómo se puede compartir Netflix. Como resultado, las cuentas están siendo compartidas entre los hogares, lo que afecta nuestra capacidad de invertir en nuevos programas de televisión y películas para nuestros miembros”.

Es una prueba limitada por ahora, pero Netflix dijo que traerá las funciones a estos tres mercados para comprender qué tan bien funcionan antes de implementarlas potencialmente en el resto del mundo.

Durante gran parte de su historia, Netflix ha hecho de la vista gorda ante el uso compartido de contraseñas. Pero ahora que la compañía atiende a casi 222 millones de suscriptores y compite en un mercado saturado está pensando en nuevas formas de generar ingresos por contenido premium para poder atraer nuevos usuarios, mantener contentos a los antiguos miembros y competir con rivales como Disney+.

Sus inversores están preocupados por la desaceleración del crecimiento. Las acciones de Netflix han bajado un 41% este año, y la compañía emitió una perspectiva de suscriptores en enero que fue más débil de lo esperado.

Como era de esperarse, la nueva política del servicio de streaming rápidamente se convirtió en tendencia en las plataformas digitales.

Por lo mismo, distintos usuarios de Netflix ocuparon las redes sociales para reclamar por la medida que implementará la empresa.

Mira aquí algunas reacciones:

Chao Netflix! Malas decisiones 😑 Me sumo al reclamo 💪🏼

Con esto del Chao Netflix se me ocurre una buena demanda colectiva.

Pago dos pantallas. Una prendia en mi casa, la otra en otra cosa.

Oiga esta su clave en otra casa.

Soy yo.

Pero esta otra en su casa.

Soy yo tambien, dejo la tele too el dia prendia.

Perdon señor.

No. pagame.

— El Sebas (@WeonChaquetero) March 17, 2022