(CNN en Español) – La entrega de los galardones correspondientes a la 94° edición de los Premios Oscar de la Academia está cada vez más cerca. De hecho, el próximo 27 de marzo desde las 21:00 se podrá disfrutar la transmisión en vivo con traducción simultánea de los premios a través de la señal de CNN Chile.

Las y los fieles seguidores del cine seguramente ya vieron algunas de las películas nominadas. Pero en caso de que no haya sido así, no hay de qué preocuparse, puesto que no solo hay tiempo, sino que además una importante cantidad de filmes se encuentran en las principales plataformas de streaming. Acá presentamos la nómica construida por CNN en Español y también consignada por el medio El Comercio de Perú:

Netflix

The Power of the Dog (El poder del perro, Jane Campion- 12 nominaciones)

(El poder del perro, Jane Campion- 12 nominaciones) tick, tick… BOOM! (Lin-Manuel Miranda – Mejor Actor, Mejor Montaje)

(Lin-Manuel Miranda – Mejor Actor, Mejor Montaje) Don’t Look Up (No mires arriba, Adam McKay – Mejor Película, Mejor Banda Sonora, Mejor Guion Original, Mejor Montaje)

(No mires arriba, Adam McKay – Mejor Película, Mejor Banda Sonora, Mejor Guion Original, Mejor Montaje) The Lost Daughter (La hija oscura, Maggie Gyllenhaal – Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guion Adaptado)

(La hija oscura, Maggie Gyllenhaal – Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guion Adaptado) The Mitchells vs. the Machines (La Familia Mitchell vs. Las Máquinas, Michael Rianda- Mejor Película Animada)

(La Familia Mitchell vs. Las Máquinas, Michael Rianda- Mejor Película Animada) Robin Robin (Dan Ojari, Michael Please – Mejor Cortometraje Animado)

(Dan Ojari, Michael Please – Mejor Cortometraje Animado) Audible (Matthew Ogens – Mejor Corto Documental)

(Matthew Ogens – Mejor Corto Documental) Lead Me Home (Enséñame el camino a casa, Pedro Kos, Jon Shenk – Mejor Corto Documental)

(Enséñame el camino a casa, Pedro Kos, Jon Shenk – Mejor Corto Documental) Three Songs for Benazir (Elizabeth Mirzaei, Gulistan Mirzaei – Mejor Corto Documental)

(Elizabeth Mirzaei, Gulistan Mirzaei – Mejor Corto Documental) Fue la mano de Dios (Paolo Sorrentino – Mejor película internacional)

(Paolo Sorrentino – Mejor película internacional) Madres Paralelas (Pedro Almodóvar – Mejor Actriz, Mejor banda sonora)

Amazon Prime

No Time To Die (Sin tiempo para morir, Cary Fukunaga – Mejor Edición de Sonido, Mejor Canción Original, Mejores efectos visuales)

(Sin tiempo para morir, Cary Fukunaga – Mejor Edición de Sonido, Mejor Canción Original, Mejores efectos visuales) Coda (Los sonidos del silencio, Sian Heder – Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guion Adaptado)

(Los sonidos del silencio, Sian Heder – Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guion Adaptado) Being the Ricardos (Aaron Sorkin- Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto)

(Aaron Sorkin- Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto) Coming to America 2 (Un príncipe en Nueva York 2, Craig Brewer – Mejor Maquillaje y Peluquería)

HBO Max

Dune (Duna, Denis Villeneuve – 10 nominaciones)

(Duna, Denis Villeneuve – 10 nominaciones) King Richard (Rey Richard: Una familia ganadora, Reinaldo Marcus Green – 6 nominaciones)

Disney+

West Side Story (Amor sin barreras, Steven Spielberg – 7 nominaciones)

(Amor sin barreras, Steven Spielberg – 7 nominaciones) Encanto (Byron Howard, Jared Bush – Mejor Película Animada, Mejor Canción Original, Mejor Banda Sonora)

(Byron Howard, Jared Bush – Mejor Película Animada, Mejor Canción Original, Mejor Banda Sonora) Luca (Enrico Casarosa – Mejor Película Animad)

(Enrico Casarosa – Mejor Película Animad) Raya and the Last Dragon (Raya y el último dragón, Carlos López Estrada, Don Hall – Mejor Película Animada)

(Raya y el último dragón, Carlos López Estrada, Don Hall – Mejor Película Animada) Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, Destin Daniel Cretton – Mejores efectos visuales)

(Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, Destin Daniel Cretton – Mejores efectos visuales) Cruella (Craig Gillespie – Mejor diseño de Vestuario)

Apple TV

The Tragedy of Macbeth (La tragedia de Macbeth, Joel Coen – Mejor Actor, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción)

(La tragedia de Macbeth, Joel Coen – Mejor Actor, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción) Belfast (Kenneth Branagh- 7 nominaciones )

MUBI