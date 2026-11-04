Calor extremo: Especialista advierte que Chile es el tercer país de Sudamérica con mayor alza de muertes

Senapred y Conaf activaron una inédita Alerta Temprana Preventiva Nacional por calor extremo, que rige desde el 1 de noviembre hasta marzo de 2027 en todo el territorio, de Arica a Magallanes. La medida responde al incremento sostenido y progresivo, y a la mayor frecuencia de temperaturas extremas registradas en el país durante la última década.

Años récord y más muertes por calor

Según el gastroenterólogo de Clínica Alemana, Roque Sáenz, 2023 y 2024 se convirtieron en los años más calurosos desde que existen registros. 2024 presentó las cifras más altas de calor extremo, con un aumento de 5% sobre las medianas históricas, y fue el año más caluroso desde 1850.

En Chile, las muertes por causas asociadas al calor pasaron de 173 entre 2000 y 2004 a 569 entre 2017 y 2021. “Chile tiene actualmente el tercer lugar en Sudamérica con mayor aumento de muertes atribuibles al cambio de temperatura extrema, después de Ecuador y Guyana”, sostiene el especialista.

Durante los periodos de calor extremo, las consultas de urgencia aumentan 7,8% y las hospitalizaciones, 4%. A nivel global, entre 2000 y 2019 se contabilizaron 489.000 muertes atribuibles al calor.

Hasta 19 olas de calor en un solo verano

En el periodo estival 2024-2025, Chile registró entre 14 y 19 olas de calor, según la zona. Una ola de calor corresponde a 3 o más días consecutivos con temperaturas máximas sobre el promedio histórico del mes.

Los grupos más vulnerables son niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, además de quienes toman psicofármacos o trabajan en las llamadas islas de cemento.

Cómo protegerse del calor extremo

El especialista recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol, buscar lugares frescos y reconocer los síntomas del golpe de calor: fiebre alta, confusión, taquicardia o desmayo. “Adaptar las ciudades y educar a la población es fundamental”, concluye Sáenz.