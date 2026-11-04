Gobierno descarta un cambio de gabinete y asegura que todos los ministros cuentan con respaldo del Presidente Kast

Esta tarde, el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, descartó un cambio de gabinete, en medio de los rumores de un ajuste ministerial a raíz de la polémica por rebajas de penas a condenados por delitos sexuales que ha salpicado al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

“Para despejar todas las especulaciones, nadie en el gobierno está hablando o pensando en un cambio de gabinete. Eso solamente corresponde al presidente”, señaló Arenas en un punto de prensa en La Moneda.

Además, aseguró que el mandatario acordó un comité político fijado para este viernes, “no por un tema especial”, sino porque esta semana no hubo una reunión con los partidos oficialistas. “Pero decir derechamente que nadie en el gobierno está pensando, discutiendo o analizando un cambio de gabinete”, subrayó.

Al consultarle por las presiones de partidos oficialistas, el subsecretario reiteró que “mientras esté este gabinete, cuenta con todo el respaldo del Presidente de la República“.

“Por supuesto, siempre tenemos conversaciones con los partidos que apoyan al gobierno, pero en el gobierno no hay nadie pensando en un cambio de gabinete“, concluyó.