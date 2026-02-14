Café y té: Dos aliados contra la demencia según estudio de Harvard que siguió a 130 mil personas durante 40 años

Investigadores de Harvard encontraron que quienes beben dos o tres tazas diarias de café con cafeína o una o dos de té tienen entre 15% y 20% menos riesgo de desarrollar demencia, aunque advierten que el estudio no prueba causalidad.

Un análisis de registros de salud de más de 130.000 personas durante cuatro décadas reveló que el consumo habitual de café con cafeína y té se asocia con un menor riesgo de demencia.

Según el estudio publicado en el Journal of the American Medical Association, quienes beben dos o tres tazas diarias de café o una o dos de té presentan un riesgo entre 15% y 20% menor en comparación con quienes no consumen estas bebidas.

Los bebedores de cafeína también mostraron un deterioro cognitivo ligeramente inferior y mejores resultados en pruebas de función cerebral.

Posibles mecanismos y advertencias

Según reportó The Guardian, el autor principal, Yu Zhang, de la Universidad de Harvard, señaló que si bien el estudio no puede demostrar causalidad, “es la mejor evidencia hasta la fecha y coherente con una biología plausible”.

La cafeína y los polifenoles presentes en estas bebidas podrían proteger el cerebro mejorando la salud vascular, reduciendo la inflamación y el estrés oxidativo. Sin embargo, expertos como Naveed Sattar advierten que la cafeína también puede elevar la presión arterial, un factor de riesgo de demencia.

Los investigadores enfatizan que “no hay que pensar en el café o el té como un escudo mágico”, sino mantener un estilo de vida saludable con ejercicio, dieta equilibrada y buen sueño.