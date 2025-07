Cadem: 78% cree en los extraterrestres y un 15% piensa que si un OVNI llega a Chile sería a Talca

El sondeo también reveló que Un 27% estima muy probable que los extraterrestres se contacten con la humanidad antes del 2030.

¿Y si los extraterrestres realmente existieran? Aunque suene a ciencia ficción, una nueva encuesta Cadem reveló que el 78% cree en la existencia de vida más allá de la Tierra.

Para esta investigación se entrevistaron a 700 hombres y mujeres de 18 años o más, de todos los niveles socioeconómicos y pertenecientes a todas regiones del país.

Ovnis y extraterrestres: ¿Qué creen los chilenos?

En la encuesta, un 78% dijo creer que existe vida extraterrestre. Además, un 38% cree haber presenciado un fenómeno que no pudieron explicar y que podrías asociar con un OVNI.

Un 27% piensa que es muy probable que los extraterrestres se pongan en contacto con la humanidad antes del año 2030 y a un 59% le interesan las noticias o informaciones relacionadas con este tema.

Si un OVNI aterrizara en Chile, Talca sería la ciudad más atractiva para recibirlos, con un 15% de las preferencias, seguida de Santiago con un 14%, la Región de Atacama (12%) y el norte del país (4%).

Finalmente, se les consultó sobre la creencia en el alunizaje. A la pregunta sobre si Estados Unidos llegó a la Luna en 1969, un 48% dijo que sí, un 39% dijo que no y un 12% afirmó no saber o no querer responder.