La mascota del presidente electo, Gabriel Boric, se ha tomado las redes sociales desde que el entonces candidato presidencial de Apruebo Dignidad devolviera su paso para despedirse de él en su casa en Punta Arenas el día de la segunda vuelta. Sin embargo, aunque se llame a sí mismo como “el Primer Perro de la República”, dejó en claro que Santiago y La Moneda no son lugar para sus aventuras.

A través de su cuenta de Instagram, Brownie aclaró que de Punta Arenas no se mueve: “me quedo en mis tierras del sur junto a mi abuela y abuelo. Santiago y La Moneda no son para mí“.

En el texto se lee que “a Gabriel Boric lo veré cada vez que venga a visitarnos, pero les prometo que haré todo lo que esté a mi alance para difundir información y gestionar las ayudas que sean necesarias, aprovechando mi rol como Primer Perro de la República”.

Finalmente, el canino agradeció a los más de 250 mil seguidores con los que cuenta en la red social y reveló que “no esperaba este recibimiento en mi primer día en las redes”.

“Woof! lengüetazos para todos, atentamente, su Brow Woof”, cerró la publicación, que hasta ahora acumula más de 8 mil “me gusta” y cientos de comentarios.

Brownie es un perro “quiltro” que fue adoptado por Tomás Boric, hermano menor del presidente electo.

Su primera aparición pública fue el pasado 18 de junio, cuando el diputado de Convergencia Social (CS) lanzó su candidatura a primaras que le permitiría asumir el próximo 11 de marzo la magistratura más importante de Chile.