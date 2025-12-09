Belén Soto anuncia el regreso de ‘Papi Ricky’ como película 20 años después del éxito televisivo

La actriz y productora lidera el proyecto que comenzará su filmación en enero de 2026 y promete sorprender a los fanáticos de la icónica teleserie chilena.

Belén Soto confirmó el desarrollo de una película que revivirá la exitosa teleserie ‘Papi Ricky’, ambientada veinte años después del final de la historia original.

La actriz, quien saltó a la fama interpretando a Alicia Montes, ahora asume un doble rol como productora y actriz en este proyecto que define como “una de las IP más queridas y reconocidas de Chile”.

Un proyecto que conjuga el pasado y el presente

La producción es una coproducción entre La Merced y Tantor Films, con Canal 13 como media partner. Soto reveló que la filmación comenzará en enero de 2026, con un estreno previsto para agosto del mismo año.

Jorge Zabaleta, protagonista original, será coproductor, aunque no se confirmó si él o Mane Swett repetirán sus roles. Según reportó Radio Bío Bío, la cinta, dirigida por el argentino Sebastián Schindel y con guion de Sebastián Arrau, incluirá flashbacks de la serie original, buscando conectar con la audiencia que por años pidió una continuación de esta querida ficción familiar.