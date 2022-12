(CNN Español/CNN Chile) – Bad Bunny cierra un año de resultados espectaculares con un anuncio que ha dado la vuelta al mundo: hará una pausa en 2023.

“El 2023 es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros. Vamos a celebrarlo. Vámonos para aquí, vamos para allá. Vamos al bote. El 2023 es para mí. Se va para estudio, se graba, pero nada de presión. Acuérdate de ti cabrón, le has dado duro con cojones”, explicó el artista puertorriqueño en una entrevista exclusiva con Billboard.

Sin dudas que tiene mucho que festejar. Este 2022 fue nombrado el artista del año de Apple Music, fue el primer artista en tener un álbum en español nominado al Grammy en la categoría álbum del año, se coronó como el más escuchado de Spotify por tercera vez seguida y quedó entre los artistas más escuchados en YouTube en Estados Unidos.

En abril, Sony Pictures Entertainment reveló que Bad Bunny encarnará a “El Muerto”, uno de los superhéroes de Marvel. La cinta llegará a la gran pantalla el 12 de enero de 2024. Y no es casualidad: el personaje de “El Muerto” está relacionado con la lucha libre, según Marvel, una disciplina que apasiona al intérprete de Yonaguni.

Con esta cinta, Bad Bunny será el primer latino en protagonizar una película de acción de Marvel. Asimismo, este 2022 actuó en la película Bullet Train, protagonizada por Brad Pitt y dirigida por David Leitch.

Me fui de vacaciones

El artista nos dio pistas de su descanso para el próximo año. Su tour se llamó “El último tour del mundo” y en su nuevo disco, Un verano sin ti, lanzó la canción Me fui de vacaciones en donde dice:

Porque a veces pienso tanto

Que me olvido de dar gracias cuando me levanto

A veces pienso tanto

Que me olvido de pensar en mí

Que me olvido hasta de dormir,

Así que no se asusten si desaparezco

Un rato bien lejo’, yo me lo merezco

Por lo mismo, todo indica que Bad Bunny estará enfocado en descansar y concretar sus planes con el Universo Cinematográfico de Marvel.