El cantante de trap latino y reggaeton, Bad Bunny, anunció que tomará un descanso en su carrera musical el próximo 2023.

En una entrevista con la revista Billboard, el artista puertorriqueño se refirió a sus planes para el futuro y recalcó que “el 2023 es para mí”.

“Me estoy tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional para respirar, disfrutar mis logros. vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco”, aseguró.

Además, indicó que tiene “un par de compromisos esporádicos, e iré al estudio, pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo, cabr*n. Te has roto el cul*”.

.@sanbenito, Billboard's No. 1 artist of 2022, reflects on his journey to the top, what's next after ‘Un Verano Sin Ti' and more.

Watch his Billboard x Billboard Español cover story interview over wine with @billboardlatin Chief Content Officer @leilacobo. 🍷 pic.twitter.com/G8gFv41Xdo

— billboard (@billboard) December 8, 2022