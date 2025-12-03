Bad Bunny hace historia como el primer artista en coronarse cuatro veces como el más escuchado en Spotify Wrapped

El ícono puertorriqueño lideró las reproducciones globales con 19.800 millones de streams en 2025, destronando a Taylor Swift y reafirmando el dominio global de la música en español.

Este logro lo convierte en el primer artista en la historia en alcanzar el primer puesto en cuatro ocasiones (2020, 2021, 2022 y 2025), desbancando a Taylor Swift, quien ocupó el segundo lugar este año. Spotify destacó que su éxito simboliza cómo “la música en español llega a fans en todas partes” y que “las fronteras ya no existen”.

Un año de récords y decisiones audaces

Según reportó Bloomberg, la coronación coincide con uno de los momentos cúspide de su carrera, marcado por una residencia histórica en Puerto Rico y su anuncio como cabeza del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026. Su álbum “Debí tirar más fotos” también fue el más reproducido a nivel global.

En un movimiento sin precedentes, el cantante excluyó a Estados Unidos de su próxima gira mundial por el temor a que sus conciertos atrajeran la presencia de agentes de migración (ICE), priorizando presentaciones en más de 50 escenarios en otros países.