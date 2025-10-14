Baby Shark cumple 10 años: Los hitos de uno de los bailes más virales de la historia

Hoy se celebran los 10 años de “Baby Shark Dance”, que ostenta un récord casi inimaginable: superó los 16.000 millones de vistas en junio de 2025. Su récord de visitas sobrepasó hace mucho la población mundial y sigue creciendo.

El hipnótico video Baby Shark cumple 10 años. Fue el 2015 su lanzamiento en Youtube, pero en 2016 cuando un niño y una niña interpretan la coreografía distintiva, catapultó a “Baby Shark Dance” a la fama mundial.

Algunos puntos claves en sus 10 años: