Baby Shark cumple 10 años: Los hitos de uno de los bailes más virales de la historia
Por CNN Chile
14.10.2025 / 12:50
Hoy se celebran los 10 años de “Baby Shark Dance”, que ostenta un récord casi inimaginable: superó los 16.000 millones de vistas en junio de 2025. Su récord de visitas sobrepasó hace mucho la población mundial y sigue creciendo.
El hipnótico video Baby Shark cumple 10 años. Fue el 2015 su lanzamiento en Youtube, pero en 2016 cuando un niño y una niña interpretan la coreografía distintiva, catapultó a “Baby Shark Dance” a la fama mundial.
Algunos puntos claves en sus 10 años:
- “Baby Shark Dance” logró un alcance masivo: llegó a usuarios de más de 200 países y regiones. Si bien recibió más vistas en Estados Unidos, fue en Brasil donde más usuarios le pusieron Me gusta.
- Los usuarios también miran contenido en diferentes dispositivos. En cuanto al tiempo de reproducción, Estados Unidos lidera en TVs conectadas, mientras que Indonesia, en dispositivos móviles. Para satisfacer esta demanda global, Pinkfong adaptó la canción a 25 idiomas diferentes.
- La exitosa serie animada Baby Shark, el gran show y el filme Baby Shark, la gran película, nominadas en conjunto a 3 premios Emmy
- Una racha de 20 semanas en la lista Billboard Hot 100, un Disco de Diamante de la RIAA (11 de Platino) y 5 Discos de Platino de la BRIT
- Conciertos interactivos para familias, con más de 1.5 millones de fans en más de 200 ciudades y 16 países
