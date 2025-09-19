Ayuno intermitente o dieta mediterránea: qué plan protege mejor la salud del corazón

Un estudio estadounidense asoció el ayuno con un mayor riesgo de muerte cardíaca, mientras que la dieta mediterránea mantiene el respaldo más sólido de sociedades médicas para prevenir enfermedades cardiovasculares.

Un reciente estudio estadounidense volvió a poner bajo la lupa al ayuno intermitente, una de las tendencias más populares entre quienes buscan perder peso. Los datos, publicados en la revista Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, mostraron que quienes concentraron sus comidas en menos de ocho horas diarias presentaron un 135% más de riesgo de muerte por enfermedad cardíaca que quienes distribuían su ingesta en 12 a 14 horas.

Aunque el ayuno se ha vinculado a beneficios metabólicos en investigaciones preliminares, la evidencia sobre su impacto en la salud cardiovascular sigue siendo limitada. Los autores del trabajo advirtieron que se necesitan más estudios a largo plazo y señalaron que la duración de la ventana alimentaria podría no ser el único factor implicado: la calidad y el tipo de alimentos también influyen en los resultados.

La dieta mediterránea mantiene su liderazgo

Frente al debate sobre los horarios de comida, especialistas de la OMS y de Mayo Clinic coinciden en que la dieta mediterránea conserva el mayor respaldo científico para la prevención de enfermedades del corazón. Este patrón prioriza frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y aceite de oliva, con consumo moderado de pescado, aves, huevos y lácteos.

Estudios observacionales y ensayos clínicos han demostrado que este modelo reduce factores de riesgo como colesterol alto y presión arterial elevada, y disminuye la incidencia de infartos y accidentes cerebrovasculares. Su eficacia depende de aplicarla como un estilo de vida sostenible, más que como una dieta temporal.

Elegir un plan que cuide el corazón

Los especialistas recuerdan que no existe un esquema único válido para todas las personas. Antes de adoptar planes restrictivos, como el ayuno intermitente, recomiendan consultar con un profesional de la salud que evalúe la historia clínica, objetivos y hábitos de cada paciente.

En líneas generales, la evidencia indica que, para la salud cardiovascular, la dieta mediterránea ofrece beneficios más claros y consistentes que el ayuno intermitente. El énfasis debe ponerse en la calidad y variedad de los alimentos, acompañados de ejercicio regular, manejo del estrés y descanso adecuado.