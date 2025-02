Asteroide 2024 YR4 podría impactar la Tierra en 2032: ¿Qué países y zonas corren riesgo?

El pasado 27 de diciembre, fue descubierto desde el observatorio ATLAS en Chile el asteroide 2024 YR4, que podría chocar con la Tierra dentro de siete años.

Este sábado, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) señaló que su posibilidad de impacto es un 2,4%, un aumento de más de un punto porcentual con respecto a los cálculos realizados a finales de enero.

Lee también: ¿Cuáles son los peores países en el Ranking Militar 2025?

De acuerdo con datos de la Agencia Espacial Europea (ESA), por el momento se estima que 2024 YR4 tiene un diámetro de entre 40 y 90 metros, siendo la hipotética colisión estimada para el miércoles 22 de diciembre de 2032.

Por su tamaño y probabilidad de impacto, cumple los criterios para que se activen dos grupos de reacción avalados por la ONU: la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) y el Grupo Asesor de Planificación de Misiones Espaciales (SMPAG).

La IAWN, presidida por la NASA, identificó como pasillo de riesgo el océano Pacífico oriental, el norte de Sudamérica, el océano Atlántico, África, el Mar Arábigo y el sur de Asia, por lo que se conocen las áreas que podría afectar ante un eventual impacto.

Catalina Urrejola, doctora en astronomía, detalló a Las Últimas Noticias que, dependiendo del punto exacto del impacto, las consecuencias “podrían variar desde daños localizados hasta la destrucción de una ciudad entera si el asteroide golpea una zona densamente poblada”.

While still an extremely low possibility, asteroid 2024 YR4’s impact probability with Earth has increased from about 1% to a 2.3% chance on Dec. 22, 2032. As we observe the asteroid more, the impact probability will become better known. More: https://t.co/VWiASTMBDi pic.twitter.com/Z1mpb4UPaC

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) February 7, 2025