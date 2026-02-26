Asskha Sumatra tras el abruto final de su paso por Viña 2026: “Basta de segregar, de limitar”

La primera comediante transformista en pisar la Quinta Vergara se mostró "absolutamente feliz" tras obtener las dos gaviotas en su debut, y envió un potente mensaje sobre la diversidad y el rol del transformismo en el humor chileno.

Visiblemente emocionada y con las dos gaviotas en la mano, Asskha Sumathra atendió a los medios de la organización instantes después de culminar su histórica presentación en la cuarta jornada del Festival de Viña del Mar 2026.

“Absolutamente feliz, contenta todo el rato”, confesó la artista al medio oficial de la organización. Sumathra hizo historia al convertirseen la primera transformista en subir al escenario de la Quinta Vergara.

El mensaje de la primera “reina” transformista

Consultada sobre el significado de su hito en el certamen, Sumathra fue categórica: “Ya basta de segregar, de limitar, de evitar. Los transformistas tenemos un espacio importante. Hoy se dieron cuenta en el mundo entero que los transformistas somos todo y más”.