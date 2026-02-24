Tendencias precios

“La comida en Chile está muy barata”: Argentina queda impresionada con los precios chilenos

Por CNN Chile

24.02.2026 / 08:01

A través de un video en redes sociales, la usuaria relató lo económico que le salió comer atún rojo y tomar desayuno en suelo chileno.

La usuaria argentina de TikTok @mumirolon subió un video en el que contaba su experiencia comiendo en Chile, y lo mucho que le sorprendía los precios bajos del país.

En el registro, comenzó asegurando que “no tiene sentido lo barata que está la comida en Chile“.

Posteriormente, relató que “llegué ayer, fuimos a cenar a un restaurante. No saben el platazo de atún rojo que me comí, y nos sobró como para hacer un poke completo“.

A continuación, contó sobre una oferta de café que consiguió, y que también consideró que estaba a un precio económico.

“Ahora les voy a mostrar la promo que acabo de conseguir en un súper. Este café mediano con esta cookie me salió, aprox, 4.500 pesos argentinos. Este café es café de especialidad supuestamente y está buenísimo. La galleta está muy buena también está súper húmeda”, añadió.

Finalmente, en cuanto al precio, sostuvo que “no pagué ni 5 mil pesos por esto, me parece un ofertón”.

Puedes ver el video completo sobre los precios económicos de la comida acá:

@mumirolon El paraíso de los foodies . . #chile #comida #argentina #precios #shopping ♬ sonido original – Mumi ٠࣪⭑

