Argentina alucina con la patagonia chilena: "El color verde en Chile es..."

El registro fue grabado en el sector de Entre Lagos, de camino a Puerto Montt.

La argentina y creadora de contenido Naiara Prieto subió a su cuenta de TikTok (@naiaraprieto8) una serie de videos recorriendo la patagonia en Chile.

En uno de los registros, que grabó en el sector de Entre Lagos, de camino a Puerto Montt, Naiara se sorprendió por la intensidad de los colores en la zona.

En el video, Naiara comenta que “el verde de Chile es, no sé. Inigualable“.

Mientras muestra una cascada del lugar, además señala que “es muy bello, es muy verde”.

Puedes ver el video completo a continuación: