¿Qué es el Año Nuevo chino? Las 7 cosas que debes saber sobre la popular celebración

La celebración —conocida en China como Festival de Primavera— no se limita a un solo día. Las festividades se extienden hasta la primera luna llena del año, cuando culminan con el tradicional Festival de los Faroles.

(CNN) – En este mismo momento, millones de personas en todo el mundo participan en uno de los festivales más importantes del año, el Año Nuevo Lunar, que marca la primera luna nueva del calendario lunar.

Este año cae el 17 de febrero, dando inicio al Festival de Primavera de 15 días.

Ya sea que no estés familiarizado con el Año Nuevo Lunar o necesites un repaso, esta guía resaltará algunas de las tradiciones más comunes asociadas con esta celebración que se extiende a muchos países de Asia.

¿Qué es el Año Nuevo chino?

En realidad, este no es su nombre oficial: en China, las festividades son conocidas como Festival de Primavera o Año Nuevo Lunar. Precisamente, comienzan con la segunda luna después del solsticio de invierno, una fecha que puede ir desde finales de enero hasta mediados de febrero en el calendario gregoriano.

Tampoco se festeja un solo día. Las celebraciones del Año Nuevo Chino empiezan en el primer día del primer mes lunar en el calendario chino y se extienden por 15 jornadas, cuando llega la luna llena. Es una época en que las usualmente las familias se reúnen y atraviesan largas distancias para poder llegar a casa a ver a sus seres queridos. La tradición fue amenazada dos años consecutivos por el coronavirus. En el caso de muchos, esta es la única oportunidad del año que tienen de regresar a sus hogares y llevar bolsas de regalos.

La Danza del Dragón de Fuego de Acero de Xiangxi se ha realizado en la provincia china de Hunan durante siglos. Para crear el espectáculo, se disparan fuegos artificiales desde las docenas de tubos de bambú que flanquean la ruta mientras los bailarines del dragón desafían las chispas que caen. Getty

¿Cómo se celebra?

Generalmente se celebra una gran cena de reunión familiar en la víspera del Año Nuevo Lunar.

El menú se elige cuidadosamente para incluir platos asociados con la suerte, incluido pescado (la palabra china también suena como “excedente”), pudines (simboliza avance) y alimentos que parecen lingotes de oro (como bolas de masa).

En China, los alimentos que se sirven en estas cenas clásicas varían de norte a sur. Por ejemplo, los chinos del norte tienden a comer dumplings y fideos, mientras que los chinos del sur no pueden vivir sin arroz al vapor.

Pero no importa qué platos prefieras, las comidas del Año Nuevo Lunar son un festín de juegos de palabras.

Cada uno de los 15 días que compone la celebración tiene sus propias tradiciones. En la víspera del Año Nuevo Chino, por ejemplo, las familias se reúnen para cenar juntas. También está la costumbre de quedarse en casa para recibir la buena fortuna o visitar a los suegros. Además se entrega dinero en un sobre de color rojo, llamado “hong bao” a niños y adultos sin pareja. En los últimos años, el regalo ha migrado hacia lo digital.

La tradición de lanzar fuegos artificiales proviene de la costumbre de encender tallos de bambú para alejar a los malos espíritus, como el monstruo mitad dragón, mitad león “Nian”, que según la leyenda sale de su escondite en el Año Nuevo Lunar para atacar personas. Pero sus oídos son su debilidad, así que en tiempo antiguos la gente prendía fuego a tallos de bambú para asustarlo. Con el tiempo esto derivó en los fuegos artificiales.

Y el Año Nuevo Lunar termina con el Festival de las Linternas, celebrado de noche con desfiles y exhibiciones de linternas decoradas. El principal evento de esta jornada es la Danza del Dragón: hermosos dragones hechos de papel, seda y bambú son sostenidos sobre las cabezas y parece que bailaran durante el desfile.

¿Por qué es el Año del Caballo?

Aunque increíblemente complejo, el calendario del zodíaco chino se describe mejor como un ciclo de 12 años representado por 12 animales diferentes, en este orden: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo.

Tu signo animal del zodíaco personal está determinado por tu año de nacimiento, lo que significa que 2026 dará la bienvenida al mundo a muchas serpientes bebés. Los nacidos en 2026 serán caballo, y así sucesivamente.

Turistas visitan un Festival de Linternas del Año Nuevo Lunar en Shanghai el 21 de enero de 2024. Costfoto/Sipa USA

Sus seguidores creen que para cada signo del zodíaco chino, la suerte dependerá en gran medida de las posiciones del Tai Sui, un nombre colectivo para las deidades estelares que se cree que giran paralelamente y en dirección opuesta a Júpiter.

Diferentes maestros de geomancia pueden interpretar los datos de manera diferente, pero generalmente hay un consenso sobre lo que significa el año para cada animal del zodíaco según las posiciones de las estrellas.

¿Por qué se encienden petardos y se visten de rojo? Conoce a Nian

Hay innumerables cuentos populares relacionados con el Año Nuevo Lunar, pero el mito de “Nian” se destaca como uno de los más divertidos.

Cuenta la leyenda que Nian era una feroz bestia submarina con dientes y cuernos afilados. Cada víspera del Año Nuevo Lunar, se arrastraba hasta la tierra y atacaba una aldea cercana.

En una de esas ocasiones, mientras los aldeanos se apresuraban a esconderse, apareció un anciano misterioso e insistió en quedarse a pesar de haber sido advertido de una perdición inminente.

Para sorpresa de los aldeanos, el anciano y la aldea sobrevivieron completamente ilesos.

El hombre afirmó haber asustado a Nian colgando pancartas rojas en la puerta, encendiendo petardos y vistiendo ropa roja.

Esta es la razón por la cual usar el color ardiente, junto con colgar pancartas rojas y encender petardos o fuegos artificiales, son tradiciones del Año Nuevo Lunar, las cuales todavía se siguen en la actualidad.

Artistas realizan una danza del dragón de fuego para celebrar el Festival de los Faroles en la ciudad de Puzhai, en la provincia china de Guangdong. Imaginechina Limited/Alamy Stock Photo

Preparación y tradiciones para el Año Nuevo

Dejando a un lado la diversión, el Año Nuevo Lunar en realidad puede requerir mucho trabajo. Las festividades suelen durar 15 días (a veces incluso más) y durante ese período se desarrollan diferentes tareas y actividades.

Todo comienza aproximadamente una semana antes del nuevo año.

Los pasteles y pudines festivos se elaboran el día 24 del último mes lunar (3 de febrero de 2024). ¿Por qué? La palabra para pasteles y pudines es “gao” en mandarín y “gou” en cantonés, que suena igual que la palabra “alto”.

Como resultado, se cree que comer estas delicias conducirá a mejoras y crecimiento durante el próximo año.

Y no te olvides de nuestro amigo Nian. Ninguna preparación del Año Nuevo Lunar estaría completa sin la ya mencionada colocación de pancartas rojas con frases y modismos auspiciosos (llamados fai chun en cantonés, o chunlian, en mandarín) en casa, comenzando en la puerta de entrada.

Estos cumplirán una doble función: mantener alejado a Nian e invitar a la buena fortuna.

No todo el trabajo de preparación es divertido. Según la tradición del Año Nuevo Lunar, se debe realizar una gran limpieza en los hogares el día 28 del último mes lunar, que este año cae el 7 de febrero.

No saques la basura. ¿La razón? Se dice que así borras la suerte y la prosperidad. También disfrutas tiempo con tu familia, especialmente tus suegros y los familiares de tu pareja, durante el segundo día, que se considera el principio del año.

El tercer día, por el contrario, es mejor no visitar a nadie. Es un día propenso a discusiones, según la tradición. Para el séptimo ya podrás festejar.

El objetivo es librar a su hogar de cualquier mala suerte acumulada durante el último año.

Y no vuelvas a limpiar nada hasta pasado el día del Año Nuevo Lunar, o estarás eliminando toda esa buena suerte que llegó al comienzo del nuevo año.

En una nota relacionada, algunos dicen que tampoco debes lavarte ni cortarte el cabello el primer día del año nuevo.

¿Por qué? El carácter chino para cabello es el primer carácter de la palabra prosperar. Por lo tanto, lavarlo o cortarlo se considera como lavar tu fortuna.

También querrás evitar comprar calzado durante todo el mes lunar, ya que el término para zapatos (haai) suena como perder y suspirar en cantonés.

Las celebraciones

Los primeros días del Año Nuevo Lunar, especialmente los dos primeros días, suelen ser una prueba de resistencia, apetito y habilidades sociales, ya que muchas personas tienen que viajar y visitar familiares inmediatos, otros parientes y amigos.

Se abastecen bolsas con regalos y frutas para repartir en los hogares visitados. Los visitantes, a su vez, recibirán una lluvia de regalos después de intercambiar conversaciones sobre delicias del Año Nuevo Lunar.

Las personas casadas también tienen que repartir paquetes rojos a aquellos que aún no se han casado, tanto niños como jóvenes solteros.

Se cree que estos sobres, conocidos como hongbao/lai see, podrían proteger a los niños al ahuyentar a los espíritus malignos llamados sui.

Día 3: Visita un templo

El tercer día del Año Nuevo Lunar (que cae el 12 de febrero de 2024) se llama “chi kou/cek hau” o boca roja.

Se cree que es más probable que ocurran discusiones en este día, por lo que la gente evitará las interacciones sociales y en su lugar visitará los templos.

Mientras estén allí, algunos aprovecharán la oportunidad para hacer ofrendas para compensar cualquier posible mala suerte. Como se señaló anteriormente, para muchas personas el Año Nuevo Lunar es un momento para consultar las estrellas para saber qué nos depara el futuro en los próximos meses.

Cada año, ciertos signos del zodíaco chino chocan negativamente con las estrellas, por lo que las visitas al templo se consideran una buena manera de resolver esos conflictos y traer paz en los próximos meses.

Día 7: Cumpleaños del pueblo

Se dice que el séptimo día del Año Nuevo Lunar (16 de febrero de 2024) es cuando la diosa madre china, Nuwa, creó a la humanidad. Por eso se llama renri/jan jat (el cumpleaños del pueblo).

Diferentes comunidades en Asia servirán diversas comidas de cumpleaños ese día.

Por ejemplo, la gente en Malasia disfruta del yeesang, o un “mezcla de prosperidad” de pescado crudo y vegetales rallados, mientras que los cantoneses comen bolas de arroz dulce.

Día 15: el Festival de los Faroles

Lo más destacado de todo el Festival de Primavera, el Festival de los Faroles, se celebra el día 15 y último (24 de febrero de 2024).

Llamado Yuan Xiao Jie en chino mandarín, se considera el final perfecto para las semanas de preparación y celebraciones del Año Nuevo Lunar.

El Festival de los Faroles celebra la primera luna llena del año, de ahí el nombre (Yuan significa comienzo. Xiao significa noche).

Esta fecha marca la salida del invierno y el inicio de la temporada de primavera.

En este día, la gente enciende linternas para simbolizar expulsar la oscuridad y traer esperanza al próximo año.

En la antigua sociedad china, era el único día en que a las jóvenes se les permitía salir a admirar las linternas y conocer a los chicos. Como resultado, también se le ha denominado el Día de San Valentín chino.

Hoy en día, ciudades de todo el mundo todavía organizan ferias y exhibiciones masivas de faroles el último día del festival. Algunas ciudades chinas, como Chengdu, incluso albergan espectaculares danzas de dragones de fuego.

¿Por qué los años chinos se identifican con animales?

La leyenda china cuenta que Buda convocó a todos los animales para reunirse con él durante el Día de Año Nuevo y nombró los años con los 12 animales que acudieron. De manera que los animales en el calendario chino son el perro, el cerdo, la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la oveja, el mono y el gallo. También dice la tradición que las personas nacidas en cada año animal tienen algún rasgo de la personalidad de ese animal.