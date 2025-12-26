Año Nuevo 2026: ¿Cuál es el primer y último lugar en celebrar la llegada del próximo año?

Mientras en algunas partes del mundo la gente festeja con abrazos y fuegos artificiales la llegada del nuevo año, otros siguen a la espera de la campana de medianoche que da inicio al 2026.

Este miércoles 31 de diciembre el mundo se prepara para dejar atrás al 2025 y comenzar el nuevo año 2026. Sin embargo, producto del huso horario esta celebración no ocurre al mismo tiempo alrededor del mundo.

Es por esto que, mientras en algunas regiones del mundo ya es 1 de enero, en otros aún falta tiempo para que comience la cuenta regresiva. La llegada del nuevo año dependerá de donde te encuentres y la hora que marque tu reloj.

Alrededor del mundo, el festejo llega de a poco, avanzando gradualmente desde Oceanía, Asia, Europa, África para finalmente aterrizar en América.

El mundo tarda alrededor de 26 horas en completar la transición de cambio de año.

¿Cuál es el primer país en celebrar el año nuevo?

El primer lugar del planeta que celebrará la bienvenida al 2026 es la Isla de la Navidad, en República de Kiribati, ubicada en pleno océano Pacifico, al noreste de Australia.

El país opera bajo el huso horario UTC+14 (Tiempo Universal Coordinado), el más adelantado de todo el mundo, quiénes festejan la llegada del nuevo año cuando en Chile el reloj marca las 7:00 am del 31 de diciembre.

A este le siguen las Islas Chatham de Nueva Zelanda, y Tonga y Samoa que comienzan a las 11:00 GMT (hora del meridiano de Greenwich) del mismo día.

¿Cuál es el último país en celebrar el año nuevo?

Por otro lado, las islas Howland, territorio estadounidense ubicado en el Océano Pacífico, entre Hawái y Australia, será el último lugar que celebrará el cambio de año.

El territorio se rige por el huso horario UTC-12, con una diferencia que marca más allá del día respecto a Kiribati.

En Howland, la celebración se produce cuando en Chile el reloj marque las 9:00 horas del 1 de enero.