Alexis Sánchez será papá: Alexandra Litvinova confirmó su embarazo a través de emotiva públicación en Instagram

Por CNN Chile

21.11.2025 / 21:31

A través de su cuenta de Instagram la modelo confirmó la noticia que había alimentado rumores los últimos meses.

A través de un carrusel en blanco y negro en Instagram, Alexandra Litvinova, modelo de origen ruso y pareja actual de Alexis Sanchez, confirmó este viernes lo que hace meses se especulaba.

El jugador de La Roja generó los primeros supuestos de su romance junto a la modelo en junio, cuando a ambos los fotografiaron visitando Chile.

La pareja, quien desde el inicio de su relación han querido mantenerse alejados del ruido mediático, serán padres por primera vez.

En las fotografías se puede observar a la modelo abrazada del goleador de La Roja, mostrando su avanzado embarazo, con la simple pero emotiva frase de confirmación: “1+1=3”.

La noticia llega en un gran momento de la carrera profesional del tocopillano, que en estos momentos se desempeña como delantero del Sevilla y donde comparte camarín con el chileno Gabriel Suazo.

Si bien Litvinova confirmó el embarazo, aún no se sabe la fecha del nacimiento del bebé.

