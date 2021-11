Adam Driver reveló una “aterradora” experiencia que vivió durante su estadía en la Comic-Con de Estados Unidos, con motivo de la promoción del episodio VI de Star Wars, El despertar de la Fuerza (2015).

El actor que interpretó a Ben Solo, también conocido como Kylo Ren, relató a BBC que para salir de la habitación del hotel que lo hospedaba junto al equipo de la cinta, debía utilizar máscaras como de Iron Man o Darth Vader para permanecer en el anonimato entre los fanáticos que se encontraban en el lugar y otros sectores con motivo de la convención.

Tras ser consultado por el presentador Graham Norton si disfrutó su primer y único viaje al evento, Driver respondió tajantemente que “no”.

“No conocía las reglas de Comic-Con“, justificó. “Llegué al hotel a las dos de la mañana y pensé: ‘quizás mañana iré a tomar un café, y dicen ‘oh, no, no puedes tomar un café’”, agregó. “Pensé, ‘bueno, tal vez tome un café en el hotel’”, añadió.

Sin embargo, desde la producción le dijeron “no puedes tomar un café en el hotel (…) Si quieres salir, ponte una máscara para que nadie sepa quién eres”.

“Abrí mi ventana, porque había estado en la habitación durante 24 horas antes de lo que se suponía que debíamos hacer”, continuó Driver, “y luego había una banda en la parte inferior del edificio tocando el tema de Star Wars (…) Fue aterrador… vi lo que era. Quiero decir, es agradable, (pero) no estoy ansioso por volver”, concluyó.