“Tú no eres Peter Parker”. Esa fue la frase del Doctor Octopus (Alfred Molina) que causó euforia entre los fanáticos y seguidores luego que Sony y Marvel Studios publicaran este martes el segundo tráiler de Spider-Man: Sin camino a casa.

La cinta, protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon y Benedict Cumberbatch, confirmó la existencia del anhelado spider-verse, circunstancia en la que todas las versiones del Hombre Araña convergen en una misma historia, tras la aparición en primer plano de Otto Octavius (Spider-Man 2, 2004), el Duende Verde de Willem Dafoe (Spider-Man, 2002), el Hombre de Arena de Thomas Haden Church (Spider-Man 3, 2007), el Lagarto de Rhys Ifans (El sorprendente Hombre Araña, 2012), y un renovado Electro de Jamie Foxx (El sorprendente Hombre Araña 2: La amenaza de Electro, 2014).

Sin embargo, el adelanto no contó con la también esperada aparición de Tobey Maguire (trilogía de 2002) y Andrew Garfield (duología de 2012). No obstante, los fanáticos no tardaron en señalar que posiblemente el tráiler tenga una escena editada, tal como ha sido parte de la costumbre por parte de Marvel en algunas de sus películas.

En la parte final del compacto, se aprecia al Peter Parker de Tom Holland enfrentándose solo a Electro, el Hombre de Arena y Lagarton, pero usuarios indicaron que tanto Maxwell Dillon como el doctor Curtis Connors no están mirando ni en actitud de enfrentamiento contra el personaje de Holland, pese a lo que aparentemente se ha querido revelar.

De hecho, en el tráiler exhibido en Brasil se ve cómo Lagarto recibe repentinamente un golpe en plena secuencia, sin que se muestre quién ejecutó la acción.

Lizard gets hit with an invisible punch in the #SpiderManNoWayHome Brazil trailer 🧐

Looks like they edited out Tobey Maguire and Andrew Garfield 😂 pic.twitter.com/oJheAgOI9C

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) November 17, 2021