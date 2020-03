VIDEO RTELACIONADO – La Entrevista de Macarena Pizarro: Asistente virtuales (22:21)

Por placer o a la fuerza, son muchos los que durante la cuarentena han vuelto a la cocina o han tomado una olla por primera vez. En algunas casas la persona que cocinaba ya no está, o los que comían en la oficina ahora hacen teletrabajo y necesitan alimentarse.

Cualquiera sea la razón, por estos días, han aumentado por miles los seguidores de las cuentas de Instagram que enseñan a cocinar.

Conversamos con algunos de ellos y estas son nuestras recomendaciones:

1. Cocina con niños: @valenmacauliffe

Profesora de cocina hace diez años, Valentina se enfoca en platos simples, que todos puedan preparar. De hecho, en estos días sus recetas más exitosas son las que ha subido junto a sus tres hijos (10, 9 y 7 años) en un especial de “Básicos para niños”.

“Hemos hecho desde arroz, que olvídate la cantidad de gente que me lo ha agradecido, croquetas de atún, albóndigas… cosas súper sencillas que mis propios hijos hacen en el video, para demostar lo fáciles que son”, cuenta Valentina.

Las clases en vivo las anuncia con anticipación para que las familias puedan organizarse y tener a mano los ingredientes, todos elementos comunes de una despensa.

“A nosotros nos sirve como terapia, aquí en la casa, porque estamos pensado qué receta vamos a compartir, y además a la gente le ha encantado. Así es que nos sirve a todos”, dice Valentina.

Ella recomienda seguir a @denise.saka.s y @veremayer.

2. “Cosas ricas medias chanchas”: @santiago_enlacocina

Santiago Rodríguez está terminando de estudiar derecho y es cocinero autodidacta. Define su sello como “Cocina bien tradicional, cosas ricas, medias chanchas, que a todos les gustan”.

Ahora, durante la cuarentena, se ha esforzado por usar ingredientes básicos que estén en todas las casas para no complicar a sus seguidores.

“Yo antes tenía 2 mil visitas diarias y ahora tengo 10 mil, se nota que la gente está buscando ayuda para cocinar”, dice Santiago, quien también hace vivos y tiene videos en su perfil con recetas anteriores.

Santiago recomienda a @quenafredes y @miguelfernandezchef.

“Lo que más me piden son recetas sencillas”, dice Claudia, “yo voy grabando todo lo que hago y se los muestro… porque si alguien nunca ha cocinado, es muy difícil que entienda el lenguaje de la cocina. Pero si lo ven, pueden repetirlo. Además me pueden hacer preguntas y contesto absolutamente todo”.

Desde hace diez años se dedica a las clases de cocina y tiene la paciencia de comunicarse con cada uno de sus seguidores para resolver las dudas. En su cuenta se pueden encontrar recetas básicas como pan o lentejas, pero también queques, galletas y postres.

“Estamos viviendo algo que nunca se había visto, entonces tenemos que pasarlo bien porque estamos encerrados todo el día. Y una manera es cocinar en familia… anoche una seguidora me mandó la foto de un queque que hizo el marido!!! Es muy bonito como todos están cocinando”, cuenta Claudia.

Ella recomienda @polinenlacocina y @cravingsjournal.

Pionera en cocina saludable, hoy Connie tiene más de 700 mil seguidores. Ha logrado masificar la comida sana y vegetariana utilizando ingredientes simples, frescos y de temporada, con muchas opciones para reemplazo.

“No me interesa lucirme con recetas ‘wow’, sino que me interesa que la gente diga ‘oh, qué facil, lo voy a probar’”, explica.

Desde que empezó la cuarentena está subiendo una clase diaria a su IGTV y “ha sido un hit, porque tienen más de 200 mil reproducciones. Lo que más me gusta es que me llegan cientos y cientos de fotos de la gente que preparó la receta, recetas mega fáciles y aprovechado todos los conchitos que quedan en el refrigerador”.

Ella recomienda a @cocina_chilena.

5. Porciones para uno con toque árabe: @dalalhalabi

Dalal es periodista, pero hace ya un par de años que hace clases de cocina árabe y tiene una exitosa cuenta de Instagram pensada en gente que vive sola, preparaciones simples con porciones para uno o dos.

“Yo estoy con teletrabajo desde hace una semana, entonces les pregunté a mis seguidores qué tenían en sus despensas y refrigeradores, y he hecho una receta diaria, por historias, vivos y IGTV, para no comer tallarines con atún todos los días y no aburrirse”, cuenta Dalal, que además creó el hashtag #CocinaLaCuaretena e invita a todos a subir sus fotos.

Ella recomienda a @blogdetodomigusto y @antojista.

Uno de los más repetidos en las recomendaciones de los mismo chefs es Felipe Tamayo, a quien dejé en este bonus track especial porque para mí el postre es esencial.

Soy de las que cree que la fruta no es postre y que siempre hay espacio para el dulce, por muy abundante que haya sido la comida. A pesar de que este cocinero incluye todo tipo de preparaciones en su cuenta, es la repostería lo que lo ha consagrada. En días de cuarentena, un empolvado o un suspiro limeño, ¡¡pueden alegrarnos el encierro!!