45 años después del crimen: Chapman confiesa que asesinó a John Lennon por un “patético deseo de ser alguien”

El homicida de 70 años fracasó en su decimocuarta solicitud de libertad condicional, donde describió los motivos egoístas que lo llevaron a cometer el crimen hace 45 años frente al edificio Dakota.

Mark David Chapman, el asesino confeso de John Lennon, reconoció ante la junta de libertad condicional que mató al ícono musical por un “patético deseo de ser alguien”.

En su decimocuarta audiencia fallida, el recluso de 70 años admitió desde el Centro Correccional Green Haven que “mi crimen fue completamente egoísta”, explicando que eligió a Lennon como objetivo porque “aquí hay un objetivo. No tengo que morir y puedo ser alguien”.

La junta rechaza su solicitud

Chapman describió con detalle cómo planeó durante meses el asesinato de 1980, señalando que la mañana del 8 de diciembre “simplemente supe que ese iba a ser el día”. Aunque pidió disculpas por la “devastación que les causé” a familiares y fanáticos, la junta determinó que carecía de “remordimiento genuino”.

Según reportó The New York Part, Cuatro décadas después, el hombre que buscaba fama ahora afirma: “No quiero ser famoso nunca más, punto”. Deberá esperar hasta 2027 para su próxima audiencia de libertad condicional.