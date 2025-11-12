“Y esto no es todo”: CNN Chile ofrece desde hoy el pódcast de noticias de la Universidad de Georgetown

“Y esto no es todo” está disponible de martes a viernes y habla de las tres principales noticias en las últimas horas, sobre todo en el mundo hispanohablante.

Con el propósito de ampliar nuestra oferta periodística, CNN Chile ofrecerá a partir de hoy el pódcast internacional de noticias de la Universidad de Georgetown que funciona en Washington D.C. Se llama “Y esto no es todo” y estará disponible de martes a viernes a las 2.00 de la madrugada, hora de la Costa Este de Estados Unidos.

El pódcast dura 16 minutos en promedio y en él se habla de las tres principales noticias de las últimas horas, con énfasis en las que se producen en el mundo hispanohablante. El proyecto está auspiciado por el Georgetown Americas Institute de esa universidad, cuyo objetivo es elevar el nivel de la conversación sobre las Américas.

“Para nosotros y para Georgetown es un honor estar en CNN Chile, uno de los medios de comunicación más importantes de ese país y de América Latina”, dice Juan Carlos Iragorri, el director del pódcast. Iragorri, colombiano radicado en España, ha sido por 30 años corresponsal en Madrid y en Washington D.C.

Junto a Iragorri, que ha recibido premios tan relevantes como el Rey de España o el Emmy, presentan el pódcast Paz Rodríguez Niell, periodista de la sección política de “La Nación” de Buenos Aires, y Jorge Espinosa, integrante de la Mesa de Trabajo del noticiero de Caracol Radio en Colombia. Ambos han sido premiados varias veces.

Fundada en 1789 en Washington D.C., la Universidad de Georgetown es la más prestigiosa de la capital estadounidense. Su escuela de Relaciones Internacionales, el School of Foreign Service, tiene un altísimo nivel, al igual que el Centro de Estudios Latinoamericanos, considerado uno de los primeros del mundo.