La función que permite silenciar grupos y chats de WhatsApp para siempre ya está disponible y de forma oficial para la versión estable de la aplicación.

A través de su cuenta de Twitter, la empresa comunicó que “ahora puedes silenciar para siempre”.

You can now mute a chat forever 🤫 pic.twitter.com/DlH7jAt6P8

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) October 23, 2020