¿Por qué Meta podría verse obligada a vender Instagram y WhatsApp? Este es el caso de antimonopolio levantado en su contra

El gobierno de EE.UU. acusa a la compañía de Mark Zuckerberg de construir ilegalmente un monopolio en redes sociales. El caso se desarrolla mientras crecen las sospechas de una posible intervención del presidente Donald Trump.

(CNN) – Meta va a juicio a partir del lunes.

El gobierno estadounidense está impulsando un caso antimonopolio de gran envergadura, alegando que la empresa de Mark Zuckerberg construyó ilegalmente un “monopolio de redes sociales” mediante años de “conducta anticompetitiva”.

Si el juez se pone del lado del gobierno, Meta podría verse obligada a desmembrarse vendiendo Instagram y WhatsApp, y otros gigantes tecnológicos podrían recibir una advertencia.

Pero hay otra duda: si el presidente Donald Trump intervendrá de alguna manera.

La agencia que lleva el caso, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), ha operado históricamente con un grado notable de independencia, lo que significa que los investigadores han estado aislados de la presión política.

Sin embargo, Trump ha desmantelado esas normas en todo el poder ejecutivo durante su segundo mandato, lo que ha generado preocupación generalizada sobre el tráfico de favores y la corrupción.

Al mismo tiempo, Zuckerberg se ha esforzado al máximo para forjar una alianza con Trump mediante cenas privadas, apariciones públicas y cambios en la plataforma de Meta. Zuckerberg comentó a los empleados de Meta en enero: “Ahora tenemos la oportunidad de tener una colaboración productiva con el gobierno de Estados Unidos” y “la vamos a aprovechar”.

Zuckerberg fue visto por última vez en la Casa Blanca el 2 de abril; ese mismo día, The New York Times y The Wall Street Journal informaron que estaba presionando a Trump para que resolviera el caso de la FTC.

El exsecretario de Trabajo, Robert Reich, un acérrimo crítico de ambos, escribió en X: “¿Recuerdan cómo Mark Zuckerberg empezó a cortejar a Trump cuando Meta donó un millón de dólares para su toma de posesión? Pues bien, ahora Zuckerberg está intentando sacar provecho, supuestamente presionando a Trump para que resuelva la demanda antimonopolio de la FTC contra Meta. Por eso siempre se sigue el rastro del dinero”.

El caso contra Meta se gestó durante el primer mandato de Trump. Los comisionados de la FTC designados por Trump, en colaboración con casi todas las fiscalías generales estatales, investigaron las adquisiciones previas de Instagram y WhatsApp por parte de Meta y presentaron una demanda en diciembre de 2020.

La demanda fue desestimada seis meses después, pero la FTC —para entonces bajo el liderazgo de los designados por el presidente Joe Biden— presentó una queja más contundente, y el juez de distrito estadounidense asignado al caso, el juez James Boasberg, rechazó las solicitudes de Meta para desestimarla.

Boasberg también presidirá el juicio y fallará a favor o en contra de Meta, dado que no hay jurado. Su presencia añade otra capa de intriga, ya que también falló en contra del uso por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos pandilleros venezolanos.

Trump ha atacado a Boasberg como “un lunático de la izquierda radical” y ha solicitado su destitución, a pesar de que Boasberg tiene un historial no partidista y una reputación impecable en el ámbito legal.

En circunstancias normales, las relaciones y opiniones personales de un presidente no tendrían incidencia en un juicio federal. Pero estos no son tiempos normales.

El mes pasado, Trump despidió a los dos demócratas de la FTC, a pesar de un fallo de la Corte Suprema de 1935 que establece que un presidente no puede hacerlo sin causa justificada. Los dos comisionados, Rebecca Slaughter y Álvaro Bedoya, están demandando a Trump e intentando permanecer en la comisión.

“Nuestras leyes deben aplicarse sin temor ni favoritismo”, declaró Slaughter a Kaitlan Collins, de CNN, advirtiendo que “el Presidente ha sido muy claro al ordenar a las fuerzas del orden que persigan a sus enemigos y favorezcan a sus aliados”.

Entonces, ¿es Zuckerberg amigo o enemigo? En un libro publicado el año pasado, Trump acusó a Zuckerberg de conspirar contra él en 2020 y afirmó: “Si hace algo ilegal esta vez, pasará el resto de su vida en prisión, al igual que otros que hagan trampa en las elecciones presidenciales de 2024”.

Zuckerberg habló positivamente de Trump el verano pasado, tras el intento de asesinato en Butler, Pensilvania, y se reunió con él en Mar-a-Lago después de las elecciones. “Tuvimos una cena muy agradable”, declaró Trump a la NBC. “Me invitó a cenar. Cené con él”, y añadió: “Ahora le caigo bien a la gente, ¿sabes?”.

En enero, Zuckerberg implementó una transformación de Facebook y otras plataformas, al estilo MAGA, respondiendo en parte a las antiguas quejas de Trump sobre la “censura”. También estuvo presente junto a otros directores ejecutivos del sector tecnológico en la toma de posesión de Trump, una escena extraordinaria que Trump ha mencionado en numerosas ocasiones desde entonces.

Si Trump tiene sentimientos de simpatía hacia Zuckerberg, no lo ha manifestado públicamente.

Andrew Ferguson, elegido por Trump para dirigir la FTC, dijo recientemente que los abogados de la comisión están “ansiosos por ir” contra Meta en el juicio.

Pero también dijo, cuando The Verge le preguntó sobre la posibilidad de que Trump le dijera que abandonara un caso como el de Meta, que “soy el jefe del poder ejecutivo del presidente, y creo que es importante que obedezca las órdenes legales”.

“Creo que el presidente reconoce que debemos hacer cumplir las leyes, así que me sorprendería mucho que algo así sucediera”, dijo Ferguson.

Meta, por su parte, ha presentado algunos argumentos favorables a Trump en público antes de la fecha de inicio del juicio.

“Los reguladores deberían apoyar la innovación estadounidense, en lugar de intentar desmantelar una gran empresa estadounidense y favorecer aún más a China en temas cruciales como la IA”, declaró un portavoz de la compañía.

En el juicio, Meta también señalará lo que, según afirma, “todo joven de 17 años del mundo sabe”: que Facebook, Instagram y WhatsApp “compiten con TikTok, YouTube, X, iMessage y muchas otras empresas chinas”.