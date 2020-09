Un algoritmo de Twitter ha despertado una polémica en la misma red social y ha derivado en que la compañía haya pedido disculpas por esto.

Todo comenzó con un sencillo experimento en la plataforma que evidenciaba una preferencia racial por, al parecer, visibilizar los rostros de personas o incluso dibujos animados de piel blanca o clara.

Una portavoz de Twitter, llamada Liz Kelley, se refirió a esta situación y señaló “gracias por levantar esto. Testeamos las preferencias del modelo antes de lanzarlo y no encontramos evidencias de preferencia racial o de género en nuestras pruebas, pero claramente necesitamos hacer más análisis. Abriremos nuestros trabajo para que otros puedan comentarlo y replicarlo“.

thanks to everyone who raised this. we tested for bias before shipping the model and didn't find evidence of racial or gender bias in our testing, but it’s clear that we’ve got more analysis to do. we'll open source our work so others can review and replicate. https://t.co/E6sZV3xboH

— liz kelley (@lizkelley) September 20, 2020