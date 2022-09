En los 106 años de historia que tiene la revista British Vogue, el actor de Call me By Youtr Name, Timothée Chalamet, se convirtió en el primer hombre en aparecer solo en la portada.

La entrevista realizada por el director de reportajes de la revista, Giles Hattersley, aborda aspectos personales del actor de 26 años, como la forma en que la pandemia le sirvió para centrarse y abrazar la “humildad“.

“Debería haber estado tratando de poner mis pies adultos debajo de mí un poco antes de lo que lo hice. Me encontré teniendo que realmente, ya sabes, ser honesto conmigo mismo, donde he podido llegar a mí mismo en la vida, fue a las pelotas contra la pared, como tirar todo a una edad temprana que, por algún milagro, me llevó adonde estoy. Pero luego hacer la transición a una mentalidad adulta…”, comentó.

En relación con este cambio de mentalidad, reveló que se siente mayor de 26 años y que realmente es un alma vieja.

Efecto Timothée Chalamet

Dando agigantados pasos para convertirse en el actor de nuestra generación, es inevitable no hacer la comparación con actores que dominaron sus respectivas épocas, tanto así que Vogue lo cataloga como el “novio de toda una generación”.

Un bastón trasladado durante décadas desde James Dean y River Phoenix, David Cassidy y Leonardo DiCaprio. Fue este último quien, cuando se conocieron por primera vez en 2018, le legó la regla de oro de toda su carrera: “Ni drogas duras ni películas de superhéroes”.

En términos fílmicos, la estrella de Dune revela que le causó gracia cómo internet se volvió loco con la primera foto de él personificando a Willy Wonka, para el musical Wonka dirigido por Paul King.

“Sabes lo que es realmente divertido de eso, es que es tan engañoso. Esta película es tan sincera, es tan alegre. Tiene 7 números de musicales”, agregó.

Su apretada agenda lo mantiene en movimiento a cada momento, ya que además de grabar Wonka, se encuentra filmando la segunda parte de Dune y esperando el próximo estreno de Bones & All, una película dirigida por Luca Guandahnino (mismo director de Call Me By Your Name), en la que personifica al vagabundo caníbal Lee.

“Con Lee, la ilusión de control se basa en no sentir nada por nadie y ni siquiera interactuar con nadie”, dijo.

Asimismo, esta entrevista le ha otorgado su primera sesión de campaña de moda. Pese a ser uno de los mejores vestidos en cada gala, manifestó que “se sintió bien no hacerlo demasiado llamativo y me encantó incorporar ropa de mujer en el estilo”.