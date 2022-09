De Bohemian Rhapsody a I Want to Break Free, el vocalista y compositor de la mítica banda británica Queen, Freddie Mercury, habría cumplido 76 años este 5 de septiembre, algo que ha sido recordado y conmemorado en distintos puntos del globo como también a través de las redes sociales.

Y no solo por su gran trayectoria, primero en Queen y luego como solista, sino también por su icónica figura, impronta y estilo, que marcó un antes y un después en las puestas en escena del mundo de la música, así como también en la moda masculina. Audaces mallas en Fat Bottomed Girls, trajes de cuero en Crazy Little Thing Call Love, pantalones ajustados en Another One Bites the Dust, la recordada chaqueta amarilla del concierto Live Aid de 1985, el travestismo en I Want to Break Free y hasta corona con capa real.

Mercury, nacido en 1946 en Zanzíbar con el nombre de Farrokh Bulsara, perteneció al grupo de la vanguardia de la moda y llevó a las luces la movida “underground” del mundo gay de su época. CNN Style escogió sus looks más recordados.