WOM activa descuentos de hasta 80% para clientes en comunas afectadas por temporales

La región de Coquimbo hoy enfrenta una de las emergencias más complejas del último tiempo tras el frente de mal tiempo que afectó gravemente la conectividad desde la costa al interior. Ante este escenario, y con el objetivo de contribuir a que las personas puedan mantenerse comunicadas, WOM activó un plan que contempla distintas medidas de compensación para sus clientes en las zonas afectadas.

Los descuentos especiales serán de 40% y 80% para clientes móviles postpago, además de Whatsapp libre por 30 días para clientes móviles prepago, como parte de las medidas destinadas a aliviar el impacto de la emergencia y facilitar la continuidad de las comunicaciones.

El beneficio se aplicará de manera diferenciada según el nivel de afectación de cada comuna: los clientes móviles postpago de las tres comunas más afectadas recibirán un 80% de descuento en su próxima boleta, mientras que quienes residan en otras nueve comunas consideradas en el plan accederán a un 40% de descuento.

“La emergencia que enfrenta la Región de Coquimbo vuelve a poner en evidencia el valor que tiene la conectividad en momentos críticos. No se trata solo de mantener una señal disponible, sino de permitir que las personas puedan pedir ayuda, acceder a información y mantenerse en contacto con sus familias y comunidades. Frente a este escenario, queremos responder con medidas concretas que contribuyan a aliviar parte de las dificultades que están enfrentando nuestros clientes” , señaló Kamila Dubó, Directora de Mercados de WOM.

Los descuentos son extensivos para los clientes con contrato vigente de la Región de Coquimbo, que vivan en 12 comunas afectadas por la emergencia climática y se verán reflejados en la siguiente boleta del servicio de telefonía móvil. En el caso de los clientes prepago, el beneficio de Whatsapp libre por 30 días estará disponible desde hoy.

Paralelamente, WOM mantiene desplegados a sus equipos técnicos y operativos en las zonas que aún presentan afectaciones, trabajando para restablecer los servicios a la brevedad posible. La compañía continúa monitoreando el estado de su red y realizando las labores necesarias para recuperar la conectividad en los sectores impactados.

Comunas en donde aplica el descuento:

Canela

Rio Hurtado

Vicuña

La Higuera

Salamanca

Paihuano

Andacollo

Monte Patria

Combarbala

Los Vilos

Illapel

Punitaqui