Voto obligatorio en las elecciones 2025: ¿Hay multas para las personas con discapacidad que no asistan a sufragar?

Este domingo 16 de noviembre los ciudadanos deberán concurrir a las urnas para elegir a sus nuevos representantes. Revisa los detalles respecto a las multas.

Dentro de pocas horas, este 16 de noviembre, se celebrarán las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, donde el voto es obligatorio para todos.

Desde el gobierno informaron haber dispuesto medidas de accesibilidad y el voto asistido para garantizar el derecho a sufragio de las personas con discapacidad.

Sin embargo, una de las dudas que persiste es si las personas en situación de discapacidad reciben multas en caso de no poder asistir a sufragar en estos comicios.

¿Las personas en situación de discapacidad que no voten pueden ser multadas?