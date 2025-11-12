Servicios Elecciones 2025

Voto obligatorio en las elecciones 2025: ¿Hay multas para las personas con discapacidad que no asistan a sufragar?

Por CNN Chile

12.11.2025 / 10:18

Este domingo 16 de noviembre los ciudadanos deberán concurrir a las urnas para elegir a sus nuevos representantes. Revisa los detalles respecto a las multas.

Dentro de pocas horas, este 16 de noviembre, se celebrarán las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, donde el voto es obligatorio para todos.

Desde el gobierno informaron haber dispuesto medidas de accesibilidad y el voto asistido para garantizar el derecho a sufragio de las personas con discapacidad.

Sin embargo, una de las dudas que persiste es si las personas en situación de discapacidad reciben multas en caso de no poder asistir a sufragar en estos comicios.

¿Las personas en situación de discapacidad que no voten pueden ser multadas?

  • El voto en esta elección es obligatorio para todas las personas habilitadas para sufragar, incluidas las personas con discapacidad intelectual o de cualquier tipo.
  • Sin embargo, la nueva Ley N.º 21.779 establece una excepción de multa (justificación) para: Personas que cuenten con su Credencial de Discapacidad y personas asignatarias de una pensión de invalidez (de cualquier régimen previsional).
  • Las autoridades aclararon que esta exención de la multa no significa que el voto sea voluntario para este grupo. El derecho a votar y el deber cívico se mantienen, pero la ley protege a las personas con discapacidad de ser multadas si no pueden asistir.
  • En caso de ser citado por el juez de policía local, la persona deberá presentar los documentos que acrediten su causal (tales como la credencial) en esa instancia.

