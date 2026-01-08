Un 47% de los trabajadores no tomó vacaciones durante el último año, según estudio de Laborum

Entre las personas que contestaron el sondeo, un 46% dijo que no sale de vacaciones por falta de recursos económicos.

El 47% de las personas trabajadoras en Chile no tomó vacaciones durante el último año y el 53% sí lo hizo, según el estudio Vacaciones 3.0 de Laborum.

En el sondeo participaron 2.096 trabajadores de Chile, Argentina, Ecuador, Panamá y Perú.

Entre quienes respondieron, un 46% dijo que no sale de vacaciones por falta de recursos económicos; el 15% porque no puede delegar sus responsabilidades; un 15% señaló que en su trabajo no le dan vacaciones; el 8% contestó que no siente la necesidad de tomarse vacaciones; otro 8% comentó que le preocupa la carga de trabajo que podría acumularse; y otro 8% afirmó que no toma vacaciones porque es trabajador independiente.

Asimismo, un 49% de empleados mencionó tener dificultades para desconectarse durante sus vacaciones. De ese total, un 32% señaló que revisa “ocasionalmente” su correo o mensajes, un 15% dijo que sigue manejando tareas menores, mientras que un 2% respondió que trabaja al mismo ritmo.

El director de Laborum Chile, Diego Tala, comentó que el sondeo “revela una brecha en el descanso, el 47% de las personas trabajadoras en Chile no se tomó vacaciones el último año. Esta brecha tiene raíces mayoritariamente financieras, el 46% de los talentos menciona como principal razón no contar con los recursos económicos necesarios, y el 15% asegura que no puede delegar sus responsabilidades. El descanso laboral es una necesidad, cuando se posterga, puede derivar en consecuencias tanto para el bienestar individual como para la salud de las organizaciones”.