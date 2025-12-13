Últimos días para activar el Pase Cultural de $50 mil: ¿Cómo hacerlo?

Si cumples 65 y tienes PGU, puedes activarlo en ChileAtiende.
Hasta el miércoles 31 de diciembre hay plazo para activar el Pase Cultural.
¿Quiénes pueden acceder al Pase Cultural?
Personas que cumplan 18 años el 2025, chilenas o extranjeras con permanencia definitiva, y que pertenezcan al 40% de los hogares más vulnerables, según el Registro Social de Hogares vigente al 2 de diciembre de 2024.
Personas que cumplan 65 años durante el 2025 y reciban Pensión Garantizada Universal (PGU) (La solicitud de PGU se realiza en cualquier sucursal ChileAtiende o en la AFP o compañía de seguros del afiliado).
¿Qué puedo comprar con el Pase Cultural?
El Pase Cultural permitirá adquirir servicios y productos culturales de forma presencial o por internet,utilizando tu CuentaRUT.
Quienes tengan el beneficio podrán comprar entradas de cine, teatro, danza, circo, conciertos, festivales y exposiciones, como también adquirir libros, revistas, discos, comics, vinilos, entre otros.
El juego contiene diversos guiños a la cultura popular y a CNN Chile, como lo son el perro roba empanadas, el escudo de Capitán América de José Antonio Kast y conductores de CNN Chile, como Sebastián Aguirre y Sebastián Rivas.