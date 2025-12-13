Últimos días para activar el Pase Cultural de $50 mil: ¿Cómo hacerlo?

Revisa hasta cuándo se puede activar, quiénes pueden acceder a él, qué cosas se pueden comprar y más.

Quedan pocos días para que las personas de 18 y 65 años puedan activar su Pase Cultural.

Este consiste en un aporte único de $50 mil con los cuales se podrán acceder a diversos bienes y actividades culturales.

¿Cómo activar el Pase Cultural?

Entra a http://www.pasecultural.cl/

Llena el formulario si cumples 18.

Si cumples 65 y tienes PGU, puedes activarlo en ChileAtiende.

Hasta el miércoles 31 de diciembre hay plazo para activar el Pase Cultural.

¿Quiénes pueden acceder al Pase Cultural?

Personas que cumplan 18 años el 2025, chilenas o extranjeras con permanencia definitiva, y que pertenezcan al 40% de los hogares más vulnerables , según el Registro Social de Hogares vigente al 2 de diciembre de 2024.

Personas que cumplan 65 años durante el 2025 y reciban Pensión Garantizada Universal (PGU) (La solicitud de PGU se realiza en cualquier sucursal ChileAtiende o en la AFP o compañía de seguros del afiliado).

¿Qué puedo comprar con el Pase Cultural?