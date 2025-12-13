Servicios pase cultural

Últimos días para activar el Pase Cultural de $50 mil: ¿Cómo hacerlo?

Por CNN Chile

13.12.2025 / 17:44

Revisa hasta cuándo se puede activar, quiénes pueden acceder a él, qué cosas se pueden comprar y más.

Quedan pocos días para que las personas de 18 y 65 años puedan activar su Pase Cultural.

Este consiste en un aporte único de $50 mil con los cuales se podrán acceder a diversos bienes y actividades culturales.

¿Cómo activar el Pase Cultural?

  • Entra a http://www.pasecultural.cl/l
  • Llena el formulario si cumples 18.
  • Si cumples 65 y tienes PGU, puedes activarlo en ChileAtiende.
  • Hasta el miércoles 31 de diciembre hay plazo para activar el Pase Cultural.

¿Quiénes pueden acceder al Pase Cultural?

  • Personas que cumplan 18 años el 2025, chilenas o extranjeras con permanencia definitiva, y que pertenezcan al 40% de los hogares más vulnerables, según el Registro Social de Hogares vigente al 2 de diciembre de 2024.
  • Personas que cumplan 65 años durante el 2025 y reciban Pensión Garantizada Universal (PGU) (La solicitud de PGU se realiza en cualquier sucursal ChileAtiende o en la AFP o compañía de seguros del afiliado).

¿Qué puedo comprar con el Pase Cultural?

  • El Pase Cultural permitirá adquirir servicios y productos culturales de forma presencial o por internet, utilizando tu CuentaRUT.
  • Quienes tengan el beneficio podrán comprar entradas de cine, teatro, danza, circo, conciertos, festivales y exposiciones, como también adquirir libros, revistas, discos, comics, vinilos, entre otros.

