Último día para postular a prácticas de verano en Codelco: Revisa requisitos y beneficios

Este miércoles 7 de octubre vence el plazo para postular al programa de Prácticas y Memorias Verano 2027 de Codelco, dirigido a estudiantes interesados en desarrollar su experiencia en la industria minera.

La convocatoria considera a alumnos de Educación Superior, Técnico Profesional y Enseñanza Media Técnico Profesional de distintas carreras y especialidades vinculadas a la minería.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Entre las condiciones establecidas para participar del proceso se encuentran:

Ser alumno o alumna regular de la carrera por la cual se postula a la práctica o memoria.

Contar con cobertura del Seguro Escolar establecido en la Ley 16.744 y respaldado por la institución educacional.

Tener salud compatible con el trabajo en faena.

Contar con rendimiento académico igual o superior a nota 5,0 o su equivalente.

Haber participado en al menos una actividad extracurricular o académica durante la formación.

Tener disponibilidad para ser asignado a cualquiera de los centros de trabajo.

¿Qué ofrece Codelco?

El programa contempla una asignación económica mensual, traslado a faena y alimentación durante el período correspondiente. También se asigna un tutor encargado de acompañar, evaluar y supervisar a cada estudiante.

Las prácticas pueden extenderse por hasta tres meses, mientras que las memorias pueden alcanzar una duración máxima de seis meses.

¿Cómo postular?

Los interesados deben ingresar al portal de Prácticas y Memorias de Codelco, crear o ingresar a su cuenta, revisar las vacantes disponibles y completar la postulación correspondiente.

La convocatoria para el período de verano 2027 finaliza este miércoles 7 de octubre.