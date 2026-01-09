Trenes turísticos: ¿Qué recorridos habrá este verano 2026?

Este año, los servicios estarán enfocados en ofrecer experiencias enoturísticas, fortalecer rutas patrimoniales y el reforzar servicios regulares.

Este verano vuelven los trenes turísticos con novedades pensadas en ofrecer un panorama distinto y para toda la familia. La iniciativa busca posicionarse como una alternativa atractiva durante esta temporada, combinando transporte con experiencias recreativas.

En ese contexto, EFE Trenes puso a disposición una oferta especial con nuevos servicios y un aumento en la frecuencia de algunos recorridos, con el objetivo de consolidar al ferrocarril como una opción de transporte y turismo a lo largo del país durante las vacaciones.

Este año, los servicios disponibles estarán enfocados en ofrecer experiencias enoturísticas, el fortalecimiento de rutas patrimoniales y el reforzamiento de servicios regulares en regiones, ampliando así el alcance de los viajes en tren más allá del traslado tradicional.

Eel presidente de EFE, Eric Martin, destacó que “esta programación de verano refleja el compromiso de EFE con acercar el tren a las personas“. “Estos recorridos que nos permiten conectar nuevamente Santiago con Temuco o ampliar la oferta en días sábados en Puerto Montt son grandes hitos y no solo conectan ciudades, sino que también impulsan el turismo, el desarrollo local y una forma de viajar más sustentable, desde el norte hasta el sur de Chile”.

Revisa los trenes turísticos que habrá este verano 2026