Trenes turísticos: ¿Qué recorridos habrá este verano 2026?
Por Daniela Pérez P.
09.01.2026 / 07:55
Este año, los servicios estarán enfocados en ofrecer experiencias enoturísticas, fortalecer rutas patrimoniales y el reforzar servicios regulares.
Este verano vuelven los trenes turísticos con novedades pensadas en ofrecer un panorama distinto y para toda la familia. La iniciativa busca posicionarse como una alternativa atractiva durante esta temporada, combinando transporte con experiencias recreativas.
En ese contexto, EFE Trenes puso a disposición una oferta especial con nuevos servicios y un aumento en la frecuencia de algunos recorridos, con el objetivo de consolidar al ferrocarril como una opción de transporte y turismo a lo largo del país durante las vacaciones.
Este año, los servicios disponibles estarán enfocados en ofrecer experiencias enoturísticas, el fortalecimiento de rutas patrimoniales y el reforzamiento de servicios regulares en regiones, ampliando así el alcance de los viajes en tren más allá del traslado tradicional.
Eel presidente de EFE, Eric Martin, destacó que “esta programación de verano refleja el compromiso de EFE con acercar el tren a las personas“. “Estos recorridos que nos permiten conectar nuevamente Santiago con Temuco o ampliar la oferta en días sábados en Puerto Montt son grandes hitos y no solo conectan ciudades, sino que también impulsan el turismo, el desarrollo local y una forma de viajar más sustentable, desde el norte hasta el sur de Chile”.
Revisa los trenes turísticos que habrá este verano 2026
- Tren Arica-Poconchile: El tren Arica-Poconchile destaca los atractivos turísticos y patrimoniales de la región de Arica y Parinacota, dando a conocer la herencia cultural, historia y paisajes del Valle del Lluta. Su primera salida es el 10 de enero.
- Tren del Recuerdo Limache: Existen tres rutas con almuerzo incluido (ruta del Tren del Viento-Viento; ruta Huellas del Tren; ruta Tren y Viñedos del Viento). Revisa los detalles aquí.
- Tren del Recuerdo San Antonio: El tradicional viaje hacia la costa aumenta su frecuencia durante la temporada estival, pasando de dos a cuatro salidas mensuales, reforzando la oferta hacia el litoral central.
- Tren “Sabores” Alto de Colchagua: El servicio permite visitar viñas con un programa que incluye entretención a bordo, snack de bienvenida, recorridos enológicos y almuerzo en las viñas. Revisa los detalles aquí.
- Tren Buscarril Talca-Constitución: Opera todos los días, con salidas en la mañana desde Talca y desde Constitución (a las 7:45 y 7:30 horas, respectivamente) y retornos en la tarde. Revisa los detalles aquí.
- Tren “Sabores” del Maule:Este tren permite visitar las Viña Balduzzi o Viña Casa Donoso, en las localidades de Talca y San Javier. Revisa los detalles del servicio aquí.
- Tren Santiago-Chillán: Este servicio tendrá un aumento de viajes hasta 10 frecuencias diarias (5 por sentido). Revisa los detalles aquí.
- Tren Santiago-Temuco: Este clásico tren de verano retornará todos los fines de semana (salida de Santiago los viernes y regreso de Temuco el domingo). Los viajes se inician este viernes 9 de enero.
- Tren Llanquihue-Puerto Montt: Durante el verano, el servicio contará con un incremento del 25% en sus frecuencias diarias entre lunes y viernes, mejorando la conectividad dentro de la cuenca del Lago Llanquihue. A ello se suma la incorporación de servicios los sábados, alcanzando un total de 14 frecuencias.