Servicios feriados

Tras vacaciones de verano: ¿Cuándo es el próximo feriado?

Por CNN Chile

15.02.2026 / 16:36

{alt}

Ad portas del regreso a la rutina laboral y escolar, en muchos surge la curiosidad respecto al próximo descanso. Revisa los detalles.

Con el fin de las vacaciones de verano y el retorno a la rutina a la vuelta de la esquina, muchos ya comienzan a mirar el calendario en busca del próximo descanso.

Tras semanas marcadas por viajes, días libres, festivales y descanso para muchos, surge la pregunta: ¿cuándo es el próximo feriado en Chile?

El próximo feriado es en Semana Santa. Esta celebración, de profundo significado religioso y cultural, marca tradicionalmente uno de los primeros periodos de pausa del año.

¿Qué días es Semana Santa?

  • La Semana Santa se extiende desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril.
  • No obstante, según la legislación nacional, solo dos días de ellos son feriados: el viernes 3 de abril (Viernes Santo) y el sábado 4 de abril (Sábado Santo).
  • Ninguno de los dos feriados de Semana Santa es irrenunciable.

Revisa todos los feriados de este 2026

  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Sábado 4 de abril: Sábado Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (Irrenunciable)
  • Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
  • Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
  • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
  • Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
  • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
  • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (Irrenunciable)
  • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable)
  • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
  • Sábado 31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable)

DESTACAMOS

País En medio de polémica por ayuda humanitaria a Cuba: El día que el Gobierno de Sebastián Piñera envió 17 toneladas de ayuda a Venezuela

LO ÚLTIMO

Deportes Colombiano Sebastián Holguín se corona en el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo
Delegación Presidencial de la RM: Gonzalo Durán y Germán Codina se reunirán este lunes de cara al cambio de gobierno
Por fuertes vientos y marejadas: Armada emite aviso de mal tiempo para tres regiones del sur
José Antonio Kast por dichos del ministro Jaime Gajardo sobre Gendarmería: “Nunca hay que hablar mal de las instituciones”
Delcy Rodríguez ordena el cierre de siete entes públicos, cuatro de ellos creados durante la gestión de Maduro
"Cumbres Borrascosas" debuta con US$34,8 millones en EE.UU. y supera los US$80 millones a nivel global