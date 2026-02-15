Tras vacaciones de verano: ¿Cuándo es el próximo feriado?

Por CNN Chile 15.02.2026 / 16:36

Ad portas del regreso a la rutina laboral y escolar, en muchos surge la curiosidad respecto al próximo descanso. Revisa los detalles.

Con el fin de las vacaciones de verano y el retorno a la rutina a la vuelta de la esquina, muchos ya comienzan a mirar el calendario en busca del próximo descanso.

Tras semanas marcadas por viajes, días libres, festivales y descanso para muchos, surge la pregunta: ¿cuándo es el próximo feriado en Chile?

El próximo feriado es en Semana Santa. Esta celebración, de profundo significado religioso y cultural, marca tradicionalmente uno de los primeros periodos de pausa del año.

¿Qué días es Semana Santa?

La Semana Santa se extiende desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril .

No obstante, según la legislación nacional, solo dos días de ellos son feriados: el viernes 3 de abril (Viernes Santo) y el sábado 4 de abril (Sábado Santo).

Ninguno de los dos feriados de Semana Santa es irrenunciable.

Revisa todos los feriados de este 2026