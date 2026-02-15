Tras vacaciones de verano: ¿Cuándo es el próximo feriado?
Por CNN Chile
15.02.2026 / 16:36
Ad portas del regreso a la rutina laboral y escolar, en muchos surge la curiosidad respecto al próximo descanso. Revisa los detalles.
Con el fin de las vacaciones de verano y el retorno a la rutina a la vuelta de la esquina, muchos ya comienzan a mirar el calendario en busca del próximo descanso.
Tras semanas marcadas por viajes, días libres, festivales y descanso para muchos, surge la pregunta: ¿cuándo es el próximo feriado en Chile?
El próximo feriado es en Semana Santa. Esta celebración, de profundo significado religioso y cultural, marca tradicionalmente uno de los primeros periodos de pausa del año.
¿Qué días es Semana Santa?
- La Semana Santa se extiende desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril.
- No obstante, según la legislación nacional, solo dos días de ellos son feriados: el viernes 3 de abril (Viernes Santo) y el sábado 4 de abril (Sábado Santo).
- Ninguno de los dos feriados de Semana Santa es irrenunciable.
Revisa todos los feriados de este 2026
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Sábado 4 de abril: Sábado Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (Irrenunciable)
- Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
- Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (Irrenunciable)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
- Sábado 31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable)