Tras Fiestas Patrias: ¿Cuándo es el próximo feriado?

Muchos chilenos y chilenas ya se preguntan cuándo es el próximo feriado para planear escapadas o simplemente descansar.

Una vez que se acaban las empanadas y se apaga la música en las fondas, muchos chilenos ya comienzan a mirar el calendario para saber cuándo será el próximo descanso.

Tras los feriados del 18 y 19, la atención se centra en cuál será el próximo día libre en Chile, un dato clave tanto para quienes planifican escapadas como para quienes simplemente esperan una pausa en la rutina.

¿Cuándo el próximo feriado?

Tras Fiestas Patrias, el próximo feriado es el domingo 12 de octubre , día del Encuentro de Dos Mundos , en alusión al 12 de octubre de 1492, día de la llegada de Cristóbal Colón a América.

Sin embargo, al ser domingo muchas personas ya lo tiene libre, por lo que el siguiente feriado —en día no domingo— es el viernes 31 de octubre, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Revisa todos los feriados que quedan para el 2025