Tras el 12 de octubre: ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile?

Tras el feriado del Encuentro entre Dos Mundos de este lunes 12 de octubre, muchos ya comienzan a mirar el calendario pensando cuándo será el próximo festivo nacional.

La siguiente jornada festiva será a fin de mes, el 31 de octubre, y corresponde al Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Se trata de un feriado religioso bajo la Ley 20.299, promulgada en 2008 y que establece feriado el 31 de octubre, Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Sin embargo, este 2026 el festivo del 31 de octubre será día sábado, por lo que no habrá fin de semana largo ni un descanso entre semana para los trabajadores y estudiantes.

¿Qué feriados quedan en 2026?