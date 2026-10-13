Tras el 12 de octubre: ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile?

Tras el feriado del Encuentro entre Dos Mundos de este lunes 12 de octubre, muchos ya comienzan a mirar el calendario pensando cuándo será el próximo festivo nacional.
La siguiente jornada festiva será a fin de mes, el 31 de octubre, y corresponde al Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.
Se trata de un feriado religioso bajo la Ley 20.299, promulgada en 2008 y que establece feriado el 31 de octubre, Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.
Sin embargo, este 2026 el festivo del 31 de octubre será día sábado, por lo que no habrá fin de semana largo ni un descanso entre semana para los trabajadores y estudiantes.
¿Qué feriados quedan en 2026?
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)
Lo más leído
- Centros comerciales preparan nueva edición de sus Premios de Sostenibilidad con foco en impacto social y desarrollo de las comunidades
- Caso Audio-Factop: Reprograman para marzo de 2027 audiencia de preparación de juicio oral
- FMI recorta a 0,6% su proyección de crecimiento para Chile en 2026 y prevé que el desempleo suba a 9,6% en 2027
- Indemnización de $300 millones a la familia de Sergio Mardoff: Corte confirmó pago que deberá realizar el Estado por negligencias en identificación de su cadáver
- Registro Civil hace llamado a retirar documentos de identidad: Hay 155 mil que aún están sin su dueño