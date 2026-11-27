La diputada Zandra Parisi (PDG) se encuentra internada y bajo observación médica en un recinto médico privado de la Región Metropolitana por complicaciones tras una extracción dental.

Esto ocurre en medio de la polémica por el certificado médico que le autorizó reposo tras la extracción —cuya fecha coincide con la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat—, el cual luego fue negado por el médico tratante.

La tarde de este viernes, la Clínica Santa María confirmó la internación de la parlamentaria. “Informamos que la diputada, Sra. Zandra Parisi, se encuentra hospitalizada en la institución, donde permanece en estudio y observación por parte del equipo médico”, señalaron en un comunicado, según consignó Radio BíoBío.

La polémica

La situación surgió esta semana, cuando se dio a conocer que la parlamentaria presentó el reposo médico. Sin embargo, en un comunicado público, el implantólogo bucomaxilofacial Francisco Valdés Pérez desconoció la autoría del certificado médico y sostuvo que su firma fue incorporada sin su consentimiento.

“El documento en cuestión no es de mi autoría. Mi firma fue incorporada al certificado sin mi conocimiento ni autorización”, afirmó.

En respuesta a lo señalado por el profesional, la diputada explicó la situación y dijo que fue la propia clínica la que le entregó la licencia. Incluso, señaló que analiza acciones legales contra el implantólogo.

Según explicó Parisi, se realizó un tratamiento a fines de octubre, el cual presentó complicaciones, por lo que el martes 24 de noviembre “debí acudir de urgencia a la clínica dental en la que me he atendido durante años”.

“Ante la ausencia de mi especialista tratante, fui atendida por otros profesionales quienes, siguiendo las orientaciones del especialista, realizaron la extracción del implante y una limpieza quirúrgica, quedando nuevamente con tratamiento farmacológico y citada para un control este jueves 26 de noviembre”, profundizó.

La parlamentaria del PDG continuó diciendo que tomó conocimiento de que “el especialista desconoció haber firmado el certificado, en circunstancias en que, según los antecedentes que manejo, la clínica disponía de una versión digital de su firma”.

“Como paciente, no tengo ninguna participación en la emisión del certificado, siendo esta una materia administrativa de la clínica dental”, aseguró.

Este viernes, la Fiscalía informó que abrió una investigación de oficio por el caso. “Hemos decidido abrir investigación de oficio contra todos aquellos que resulten responsables en cuanto al uso y falsificación de licencias falsas, en la cual también aparece involucrada la diputada Zandra Parisi“, dijo la vocera de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés.

“Para nosotros como Fiscalía es importante dilucidar la existencia o no de este tipo de delitos”, agregó.